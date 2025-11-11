26
فنون ومشاهير
على الرغم من نفيهما.. فنان شهير وزوجته الممثلة ينفصلان بشكل سري! (صورة)
Lebanon 24
11-11-2025
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد انتشار أنباء بشأن انفصال الفنان المصري
أحمد خالد صالح
وزوجته الممثلة
هنادي مهنا
سراً، حرص
الثنائي
على نفي الشائعات من خلال تواجدهما معاً في عزاء والد الفنان
محمد رمضان
قبل يومين ،
إلا ان أنباء طلاقهما لم تتوقف، لا سيما وأنهما فضلا الصمت من دون
الكشف عن
حقيقة الأمر، ولكن مصدر مقرب من هنادي كشف أن انفصالاً قد
حدث بالفعل
بين الزوجين قبل عدة أشهر، وتم ذلك بشكل سري، ولكنه لم يقع رسمياً.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"العربية.نت" أن الانفصال جاء بعد توتر في العلاقة بين الثنائي، لكن الأمر لم يصل إلى حد الانفصال الرسمي والطلاق، بل قرر الزوجان الابتعاد عن بعضهما لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن علاقتهما التي تشوبها بعض الأزمات الشخصية، وهذا ما حدث بالفعل.
وتابع المصدر أنه بعد تدخل عدد من أفراد العائلتين والأصدقاء المقربين، انتهت الخلافات وعاد
أحمد خالد
صالح إلى زوجته هنادي
مهنا
مجدداً. لكن الأمر تكرر خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكن لم يقع الانفصال رسمياً أيضاً بل هناك توتر جديد في علاقتهما. وقرر أفراد العائلة عدم التدخل في هذه الخلافات وترك الأمر برمته لهما.
