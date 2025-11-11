Advertisement

فنون ومشاهير

يمتلك سيارات فاخرة والعديد من العقارات... الحكم على إعلاميّ بارز بالسجن

Lebanon 24
11-11-2025 | 07:10
أصدرت محكمة الأسرة في مدينة نصر حكما بحبس الإعلامي توفيق عكاشة 30 يوما لامتناعه عن تسديد نفقة قدرها 225 ألف جنيه، لصالح طفله في دعوى رفعتها طليقته.
وكانت المحكمة ألزمت عكاشة بدفع المبلغ المتأخر، والذي تراكم منذ فترة طويلة، وأكدت أنّه بعد مراجعة الأدلة المقدمة، فإنّ الإعلامي المذكور يمتلك عقارات، ومزارع خيول، وسيارات فاخرة، بالإضافة إلى ممتلكات في مجمعات الإعلاميين، ما يتناقض مع ادعائه السابق بـ"الفقر وعدم القدرة على الإنفاق".

وقد رفضت المحكمة دعوى عكاشة المقدمة سابقًا لتخفيض نفقة الطفل، مشيرةً إلى أن ثراءه وثروته الملموسة تثبت قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه ابنه، وهو ما يُعدّ واجبًا شرعيًا وقانونيًا لا يقبل التأجيل أو التهرب. (روسيا اليوم)
 
 
 
