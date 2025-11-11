22
فنان شهير ينهار في جنازة إسماعيل الليثي (فيديو)
Lebanon 24
11-11-2025
|
15:07
انهار الفنان
سعد الصغير
فور وصوله إلى جنازة الراحل
إسماعيل الليثي
، التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء.
وشُيّع الجثمان من
مسجد ناصر
بمنطقة إمبابة، وسط حضور كبير من جمهوره ومحبيه، إلى جانب نجوم الوسط الفني والغنائي الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء.
بدت آثار الحزن على سعد الصغير واضحة، ولم يستطع كبح دموعه أمام فراق صديقه وزميله.
وكان الفنان
إسماعيل
الليثي قد رحل أمس الاثنين، إثر حادث سير مروع على طريق
المنيا
، دخل على إثره في غيبوبة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الأربعاء، وقررت أسرة الراحل، إقامة العزاء، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت.
نشر سعد الصغير صورة جمعته بالراحل إسماعيل الليثي عبر حسابه على انستجرام ونعاه قائلا: "ربنا يرحمك يا اسماعيل يارب كنت طيب وابن بلد وكنت في حالك يابني بس نصيبك وانت هتبقى في مكان احسن والله ربنا كبير وعارف انك كنت راجل وجدع وطيب وبتحب ناس كلها من المطربين الي كانت في حالها وفي شغلها طول عمرك كان قلبك طيب، اسماعيل كان جميل كان دايما يكلمني وياخد رأيي في حاجات كثيره بس نصيبك ومش هتغلى علي ربنا ربنا يرحمك يارب ياطيب بحبك ياصاحبي واخويا وابني في الجنه باذن الله".
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
