فنون ومشاهير

فنان شهير ينهار في جنازة إسماعيل الليثي (فيديو)

Lebanon 24
11-11-2025 | 15:07
A-
A+
Doc-P-1441034-638984899713292916.jpg
Doc-P-1441034-638984899713292916.jpg photos 0
انهار الفنان سعد الصغير فور وصوله إلى جنازة الراحل إسماعيل الليثي، التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء.
وشُيّع الجثمان من مسجد ناصر بمنطقة إمبابة، وسط حضور كبير من جمهوره ومحبيه، إلى جانب نجوم الوسط الفني والغنائي الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء.


بدت آثار الحزن على سعد الصغير واضحة، ولم يستطع كبح دموعه أمام فراق صديقه وزميله.


وكان الفنان إسماعيل الليثي قد رحل أمس الاثنين، إثر حادث سير مروع على طريق المنيا، دخل على إثره في غيبوبة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.


ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الأربعاء، وقررت أسرة الراحل، إقامة العزاء، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت.


نشر سعد الصغير صورة جمعته بالراحل إسماعيل الليثي عبر حسابه على انستجرام ونعاه قائلا: "ربنا يرحمك يا اسماعيل يارب كنت طيب وابن بلد وكنت في حالك يابني بس نصيبك وانت هتبقى في مكان احسن والله ربنا كبير وعارف انك كنت راجل وجدع وطيب وبتحب ناس كلها من المطربين الي كانت في حالها وفي شغلها طول عمرك كان قلبك طيب، اسماعيل كان جميل كان دايما يكلمني وياخد رأيي في حاجات كثيره بس نصيبك ومش هتغلى علي ربنا ربنا يرحمك يارب ياطيب بحبك ياصاحبي واخويا وابني في الجنه باذن الله".

إسماعيل الليثي

سعد الصغير

مسجد ناصر

المنيا

علي ر

مسجد

