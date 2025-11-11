Advertisement

فنون ومشاهير

بعد معاناتها الطويلة مع الخرف.. وفاة أيقونة هوليوود (صورة)

Lebanon 24
11-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1441078-638984999646462605.jpg
Doc-P-1441078-638984999646462605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت الممثلة الأميركية سالي كيركلاند، الحائزة على جائزة "غولدن غلوب" ومرشحة الأوسكار، عن عمر 84 عامًا، بعد أيام من دخولها الرعاية التلطيفية نتيجة معاناتها الطويلة مع مرض الخرف.


وأعلن وكيل أعمالها مايكل غرين لموقع "TMZ" وفاتها فجر الثلاثاء الساعة 1:50 صباحًا بتوقيت الساحل الغربي الأميركي.
Advertisement

جاءت الوفاة بعد يومين من إعلان دخولها دار رعاية صحية خاصة، حيث كانت تتلقى العلاج محاطة بعائلتها وأصدقائها الذين احتفلوا معها مؤخرًا بعيد ميلادها في هالوين.


عرفت كيركلاند بدورها في فيلم "Anna" عام 1987، الذي نالت عنه الغولدن غلوب ورُشحت عنه للأوسكار كأفضل ممثلة، وشاركت خلال مسيرتها التي امتدت نحو ستين عامًا في أكثر من 200 عمل فني، بينها أفلام "Charlie's Angels" و"JFK" و"Bruce Almighty".


في السنوات الأخيرة، واجهت كيركلاند مشاكل صحية كبيرة، منها كسور في الرقبة واليد اليمنى والورك الأيسر عام 2024، بالإضافة إلى عدوى خطيرة كادت تودي بحياتها. ولم تغطِّ التأمينات الطبية جميع نفقات علاجها، فجمع أصدقاؤها التبرعات لتوفير رعاية مستمرة لها في مركز متخصص.


قبل أيام من وفاتها، دخلت مرحلة الرعاية التلطيفية، وأُعلن عن رسالتها الأخيرة: "سالي ممتنة لكل الحب والدعم الذي تتلقاه. إنها تستريح بسلام الآن".


وُلدت كيركلاند في نيويورك عام 1941، وبدأت مسيرتها في عروض الأوف-برودواي في ستينيات القرن الماضي، وكانت من أعضاء جماعة آندي وارهول الفنية التجريبية. تنحدر من عائلة مرتبطة بالفن والموضة، فوالدتها كانت محررة أزياء في "Vogue"، ووالدها عمل في المعادن.


تزوجت لفترة قصيرة من مايكل جارت بين 1974 و1975، ولم تُرزق بأطفال.


برحيلها، تطوي هوليوود صفحة واحدة من أبرز وجوهها الكلاسيكية، تاركة إرثًا فنيًا خالدًا يجمع بين الموهبة والجرأة والروح الحرة.











 
مواضيع ذات صلة
بعد سلسلة من السكتات الدماغية ومعاناة طويلة مع المرض.. وفاة موسيقي شهير
lebanon 24
12/11/2025 09:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد مسيرة طويلة.. وفاة الممثلة الأميركية ديان لاد
lebanon 24
12/11/2025 09:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم معاناتها الطويلة مع مشاكل الخصوبة... ممثلة شهيرة تكشف للمرة الأولى سبب عدم تبنّيها!
lebanon 24
12/11/2025 09:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إيما واتسون تكشف صعوبة التكيف مع هوليوود بعد "هاري بوتر"
lebanon 24
12/11/2025 09:27:28 Lebanon 24 Lebanon 24

نيويورك

كل الحب

المعادن

أوسكار

الطويل

الغربي

ستيني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:06 | 2025-11-12
01:34 | 2025-11-12
00:06 | 2025-11-12
16:48 | 2025-11-11
15:07 | 2025-11-11
13:22 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24