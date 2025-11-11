بعد معاناتها الطويلة مع الخرف.. وفاة أيقونة هوليوود (صورة)

Advertisement

توفيت الممثلة الأميركية سالي كيركلاند، الحائزة على جائزة "غولدن غلوب" ومرشحة الأوسكار، عن عمر 84 عامًا، بعد أيام من دخولها الرعاية التلطيفية نتيجة معاناتها الطويلة مع مرض الخرف.وأعلن وكيل أعمالها لموقع "TMZ" وفاتها فجر الثلاثاء الساعة 1:50 صباحًا بتوقيت الساحل الأميركي.جاءت الوفاة بعد يومين من إعلان دخولها دار رعاية صحية خاصة، حيث كانت تتلقى العلاج محاطة بعائلتها وأصدقائها الذين احتفلوا معها مؤخرًا بعيد ميلادها في هالوين.عرفت كيركلاند بدورها في فيلم "Anna" عام 1987، الذي نالت عنه الغولدن غلوب ورُشحت عنه للأوسكار كأفضل ممثلة، وشاركت خلال مسيرتها التي امتدت نحو عامًا في أكثر من 200 عمل فني، بينها أفلام "Charlie's Angels" و"JFK" و"Bruce Almighty".في السنوات الأخيرة، واجهت كيركلاند مشاكل صحية كبيرة، منها كسور في الرقبة واليد اليمنى والورك الأيسر عام 2024، بالإضافة إلى عدوى خطيرة كادت تودي بحياتها. ولم تغطِّ التأمينات الطبية جميع نفقات علاجها، فجمع أصدقاؤها التبرعات لتوفير رعاية مستمرة لها في مركز متخصص.قبل أيام من وفاتها، دخلت مرحلة الرعاية التلطيفية، وأُعلن عن رسالتها الأخيرة: "سالي ممتنة لكل الحب والدعم الذي تتلقاه. إنها تستريح بسلام الآن".وُلدت كيركلاند في عام 1941، وبدأت مسيرتها في عروض الأوف-برودواي في ستينيات القرن الماضي، وكانت من أعضاء جماعة آندي وارهول الفنية التجريبية. تنحدر من عائلة مرتبطة بالفن والموضة، فوالدتها كانت محررة أزياء في "Vogue"، ووالدها عمل في .تزوجت لفترة قصيرة من مايكل جارت بين 1974 و1975، ولم تُرزق بأطفال.برحيلها، تطوي صفحة واحدة من أبرز وجوهها الكلاسيكية، تاركة إرثًا فنيًا خالدًا يجمع بين الموهبة والجرأة والروح الحرة.