فنون ومشاهير
فاجأت جمهورها... ممثلة شهيرة جدًا تعلن زواجها (صور)
Lebanon 24
11-11-2025
|
16:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مفاجأة رومانسية أبهرت ملايين المتابعين، كشفت الممثلة
المصرية
مي
عز الدين
مساء اليوم الثلاثاء عن زواجها رسميًا عبر حسابها على إنستغرام.
ونشرت صورة أنيقة من حفل الزفاف، ظهرت فيها بفستان أبيض بتطريز ذهبي وخاتم يزين يدها اليسرى، فيما ارتسمت على وجهها ابتسامة مليئة بالسعادة.
وكتبت مي تعليقا مؤثرا قالت فيه: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".
وحصد منشور مي عزالدين أكثر من مليوني إعجاب في أقل من ساعتين، وتفاعل معه نجوم الفن مثل
ياسمين عبد العزيز
، أحمد السقا، ومنى زكي، بينما انفجر هاشتاج #مي_عز_الدين_عروسة ليتصدر التريند المصري على إنستغرام و"إكس".
