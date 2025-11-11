فاجأت جمهورها... ممثلة شهيرة جدًا تعلن زواجها (صور)

Advertisement

ونشرت صورة أنيقة من حفل الزفاف، ظهرت فيها بفستان أبيض بتطريز ذهبي وخاتم يزين يدها اليسرى، فيما ارتسمت على وجهها ابتسامة مليئة بالسعادة.وكتبت مي تعليقا مؤثرا قالت فيه: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير".وحصد منشور مي عزالدين أكثر من مليوني إعجاب في أقل من ساعتين، وتفاعل معه نجوم الفن مثل ، أحمد السقا، ومنى زكي، بينما انفجر هاشتاج #مي_عز_الدين_عروسة ليتصدر التريند المصري على إنستغرام و"إكس".