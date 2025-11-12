24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هل تذكرون حادثة صفع عمرو دياب لشاب في إحدى حفلاته؟ إجراء قانوني جديد سيتخذه
Lebanon 24
12-11-2025
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
في واقعة أحدثت جدلاً واسعاً عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، تقدّم فريق الدفاع عن الفنان
المصري عمرو
دياب
بطلب طعن رسمي على الحكم الذي أصدرته محكمة مستأنف جنح
القاهرة
الجديدة بتغريمه 200 جنيه بتهمة التعدي على شاب خلال إحدى حفلاته.
Advertisement
وأحالت
النيابة العامة
عمرو دياب
والشاب سعد أسامة إلى محكمة الجنح، بعدما تبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي، حيث وُجّهت لدياب تهمة الضرب، فيما اتُهم الشاب بمحاولة الاحتكاك به خلال الحفل.
وخلال جلسات التحقيق، قال سعد أسامة إنه كان يحاول التقاط صورة تذكارية مع دياب، قبل أن يُفاجأ بصفعة منه أمام الحضور، الأمر الذي دفعه لتحرير محضر بالواقعة.
في المقابل، نفى دياب ما وُجه إليه من اتهامات، مؤكداً أن الشاب تعمّد استفزازه لفظياً ومضايقته أثناء الحفل، وأن رد فعله -بحسب دفاعه- كان لحظياً ولم يهدف إلى الاعتداء.
من جهته
، قال دفاع الفنان، المحامي أشرف
عبد العزيز
، إنه تقدّم بالاستئناف والطعن على الحكم، مطالباً ببراءة موكله، ومعتبراً أن الملابسات تشير إلى "استفزاز واضح سبق الواقعة".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة في الطعن خلال الأسابيع المقبلة، لتحديد ما إذا كان حكم الغرامة سيبقى نافذاً، أم سيتم إلغاؤه أو تعديله.
مواضيع ذات صلة
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟ عادت بكليب جديد (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟ عادت بكليب جديد (فيديو)
12/11/2025 12:06:35
12/11/2025 12:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرو دياب يوقف حفله في دبي.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
عمرو دياب يوقف حفله في دبي.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
12/11/2025 12:06:35
12/11/2025 12:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال حفله الأخير… عمرو دياب يتعرّض لموقف محرج على المسرح ويوجّه رسالة عتاب للجمهور (فيديو)
Lebanon 24
خلال حفله الأخير… عمرو دياب يتعرّض لموقف محرج على المسرح ويوجّه رسالة عتاب للجمهور (فيديو)
12/11/2025 12:06:35
12/11/2025 12:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
Lebanon 24
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
12/11/2025 12:06:35
12/11/2025 12:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
النيابة العامة
المصري عمرو
عبد العزيز
الاستئناف
عمرو دياب
القاهرة
النيابة
تابع
قد يعجبك أيضاً
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
Lebanon 24
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
04:08 | 2025-11-12
12/11/2025 04:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار تسجيل مسرّب لمشادة كلامية بينهما.. هذا ما فعله وائل كفوري وزوجته شانا عبود (صور)
Lebanon 24
بعد انتشار تسجيل مسرّب لمشادة كلامية بينهما.. هذا ما فعله وائل كفوري وزوجته شانا عبود (صور)
03:30 | 2025-11-12
12/11/2025 03:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بيدها.. هيفا وهبي تأكل "المنسف" الأردني على الأصول (فيديو)
Lebanon 24
بيدها.. هيفا وهبي تأكل "المنسف" الأردني على الأصول (فيديو)
02:47 | 2025-11-12
12/11/2025 02:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تزال "على ذمته".. محامي زوجة كريم محمود عبد العزيز يكشف مُفاجآت جديدة بشأن انفصالهما
Lebanon 24
لا تزال "على ذمته".. محامي زوجة كريم محمود عبد العزيز يكشف مُفاجآت جديدة بشأن انفصالهما
01:34 | 2025-11-12
12/11/2025 01:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أغمي عليها وسقطت على المسرح.. نجمة شهيرة تُعاني ضغوطا قاسية بسبب وزنها! (فيديو)
Lebanon 24
أغمي عليها وسقطت على المسرح.. نجمة شهيرة تُعاني ضغوطا قاسية بسبب وزنها! (فيديو)
00:06 | 2025-11-12
12/11/2025 12:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
11:00 | 2025-11-11
11/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
16:27 | 2025-11-11
11/11/2025 04:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:08 | 2025-11-12
أنباء عن علاقة حب تجمع عمرو دياب بهذه الممثلة الحسناء!
03:30 | 2025-11-12
بعد انتشار تسجيل مسرّب لمشادة كلامية بينهما.. هذا ما فعله وائل كفوري وزوجته شانا عبود (صور)
02:47 | 2025-11-12
بيدها.. هيفا وهبي تأكل "المنسف" الأردني على الأصول (فيديو)
01:34 | 2025-11-12
لا تزال "على ذمته".. محامي زوجة كريم محمود عبد العزيز يكشف مُفاجآت جديدة بشأن انفصالهما
00:06 | 2025-11-12
أغمي عليها وسقطت على المسرح.. نجمة شهيرة تُعاني ضغوطا قاسية بسبب وزنها! (فيديو)
23:00 | 2025-11-11
بعد معاناتها الطويلة مع الخرف.. وفاة أيقونة هوليوود (صورة)
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 12:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 12:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 12:06:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24