فنون ومشاهير

هل تذكرون حادثة صفع عمرو دياب لشاب في إحدى حفلاته؟ إجراء قانوني جديد سيتخذه

Lebanon 24
12-11-2025 | 02:06
في واقعة أحدثت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدّم فريق الدفاع عن الفنان المصري عمرو دياب بطلب طعن رسمي على الحكم الذي أصدرته محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة بتغريمه 200 جنيه بتهمة التعدي على شاب خلال إحدى حفلاته. 
وأحالت النيابة العامة عمرو دياب والشاب سعد أسامة إلى محكمة الجنح، بعدما تبادل الطرفان الاتهامات بالتعدي، حيث وُجّهت لدياب تهمة الضرب، فيما اتُهم الشاب بمحاولة الاحتكاك به خلال الحفل.
وخلال جلسات التحقيق، قال سعد أسامة إنه كان يحاول التقاط صورة تذكارية مع دياب، قبل أن يُفاجأ بصفعة منه أمام الحضور، الأمر الذي دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

في المقابل، نفى دياب ما وُجه إليه من اتهامات، مؤكداً أن الشاب تعمّد استفزازه لفظياً ومضايقته أثناء الحفل، وأن رد فعله -بحسب دفاعه- كان لحظياً ولم يهدف إلى الاعتداء.

من جهته، قال دفاع الفنان، المحامي أشرف عبد العزيز، إنه تقدّم بالاستئناف والطعن على الحكم، مطالباً ببراءة موكله، ومعتبراً أن الملابسات تشير إلى "استفزاز واضح سبق الواقعة".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة في الطعن خلال الأسابيع المقبلة، لتحديد ما إذا كان حكم الغرامة سيبقى نافذاً، أم سيتم إلغاؤه أو تعديله.


مواقع التواصل الاجتماعي

النيابة العامة

المصري عمرو

عبد العزيز

الاستئناف

عمرو دياب

القاهرة

النيابة

