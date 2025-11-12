بعدما رُزِقَت بطفلة... أين تعيش ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت؟ (صورة)

أعلنت السابقة ، أنّها عادت إلى ، بعدما وضعت مولودتها في .

Advertisement

وأشارت إلى أنّها استقرّت في لبنان مع عائلتها، وأوضحت أنّه مكان مُريح للعيش، لطفل حديث الولادة.