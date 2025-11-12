Advertisement

فنون ومشاهير

بعدما رُزِقَت بطفلة... أين تعيش ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت؟ (صورة)

Lebanon 24
12-11-2025 | 08:21
أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة ساندي تابت، أنّها عادت إلى لبنان، بعدما وضعت مولودتها في كندا.
وأشارت تابت إلى أنّها استقرّت في لبنان مع عائلتها، وأوضحت أنّه مكان مُريح للعيش، لطفل حديث الولادة.
 
 
 
 
