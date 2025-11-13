Advertisement

فنون ومشاهير

بعدما اتهمت سامر المصري برفضه العمل معها.. مُفاجأة عن سبب استبعاد كندة حنا عن هذا المسلسل

Lebanon 24
13-11-2025 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1441669-638986263819903351.jpeg
Doc-P-1441669-638986263819903351.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت مؤخرا الممثلة السورية كندة حنا عن استبعادها من مسلسل "النويلاتي"، مشيرة إلى ان بطل العمل زميلها الفنان سامر المصري لم يرضَ بها. 
Advertisement

وقالت حنا خلال حلولها ضيفةً على برنامج "وبعدين" من تقديم الإعلامية رابعة الزيات، إن المشرفة الفنية على العمل المخرجة رشا شربتجي، أبلغتها بعد يوم واحد من التصوير أن المصري لا يريدها، مما دفعها للمطالبة بتعويض رفضت أن تدفعه الشركة المنتجة "غولدن لاين".

في المقابل، أكّدت مصادر لـ "نواعم" أن كندة تم استدعاؤها لتجربة أداء وملابس ومكياج، قبل التعاقد رسمياً معها، الأمر الذي فشلت به في موقع التصوير بسبب سوء وضعف أدائها التمثيلي، ما دفع المصري لرفض إسناد الدور إليها، لعدم قدرتها على تقديمه بما يليق بالعمل وبالمُشاهد.

ولفتت المصادر إلى أن حنا أُبلغت بقرار استبعادها، لكنها طلبت تعويضاً خيالياً مقابل تجربة أداء، على الرغم من حصولها على مبلغ كبير من المال هي وزوجها المخرج ناجي طعمي، كدفعة مقدّمة عن مسلسل "العربجي" الذي لم يُكملا به، بسبب تلكؤ الأخير في العمل، من دون تسديد مبلغ الدفعة على مدى سنوات.
 
مواضيع ذات صلة
كندة حنا تُفجر مُفاجأة.. زميلها النجم السوري الشهير استبعدها من مسلسل وهذا ما ستقوم به (فيديو)
lebanon 24
13/11/2025 12:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء العراقية عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: لم نصدر أي قرارات جديدة تخص استبعاد المرشحين
lebanon 24
13/11/2025 12:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 30 عامًا… مفاجأة غير متوقعة عن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"
lebanon 24
13/11/2025 12:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام مصري عن مصدر: جار العمل لتجهيز حوار فلسطيني جامع لمناقشة مستقبل غزة
lebanon 24
13/11/2025 12:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24

رابعة الزيات

سامر المصري

رشا شربتجي

غولدن لاين

ناجي طعمي

يوم واحد

كندة حنا

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:44 | 2025-11-13
04:15 | 2025-11-13
04:13 | 2025-11-13
01:52 | 2025-11-13
23:53 | 2025-11-12
16:48 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24