فنون ومشاهير
بعدما اتهمت سامر المصري برفضه العمل معها.. مُفاجأة عن سبب استبعاد كندة حنا عن هذا المسلسل
Lebanon 24
13-11-2025
|
03:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت مؤخرا الممثلة
السورية
كندة حنا
عن استبعادها من مسلسل "النويلاتي"، مشيرة إلى ان بطل العمل زميلها الفنان
سامر المصري
لم يرضَ بها.
وقالت حنا خلال حلولها ضيفةً على برنامج "وبعدين" من تقديم الإعلامية
رابعة الزيات
، إن المشرفة الفنية على العمل المخرجة
رشا شربتجي
، أبلغتها بعد
يوم واحد
من التصوير أن المصري لا يريدها، مما دفعها للمطالبة بتعويض رفضت أن تدفعه الشركة المنتجة "
غولدن لاين
".
في المقابل، أكّدت مصادر لـ "نواعم" أن كندة تم استدعاؤها لتجربة أداء وملابس ومكياج، قبل التعاقد رسمياً معها، الأمر الذي فشلت به في موقع التصوير بسبب سوء وضعف أدائها التمثيلي، ما دفع المصري لرفض إسناد الدور إليها، لعدم قدرتها على تقديمه بما يليق بالعمل وبالمُشاهد.
ولفتت المصادر إلى أن حنا أُبلغت بقرار استبعادها، لكنها طلبت تعويضاً خيالياً مقابل تجربة أداء، على الرغم من حصولها على مبلغ كبير من المال هي وزوجها المخرج
ناجي طعمي
، كدفعة مقدّمة عن مسلسل "
العربجي
" الذي لم يُكملا به، بسبب تلكؤ الأخير في العمل، من دون تسديد مبلغ الدفعة على مدى سنوات.
