من داخل المستشفى.. فنان شهير يحتفل بعيد زواجه (صورة)

إحياءً للذكرى الـ 52 لزواجهما، نشرت الصفحة الرسمية للفنان صبحي عبر صورة جمعته بزوجته الراحلة.

Advertisement

وعلّق صبحي قائلاً: "حبيبتي الزوجة الرائعة يوم 31 تشرين الثاني هو عيد جوازنا الـ 52، ادعو الله أن يمنحك مقدار عظيم مثل عظمة ما قدمتي لي ولأبنائك وأحفادك وكل الأسرة... حبيبتي أفتقدك كثيراً وقد اقترب اللقاء".

وكان صبحي دخل مؤخرا العناية المركزة للمرة الثانية، وهو بصحة جيدة حيث أجرى بعض الفحوصات الطبية اللازمة.





