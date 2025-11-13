24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
من داخل المستشفى.. فنان شهير يحتفل بعيد زواجه (صورة)
Lebanon 24
13-11-2025
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
إحياءً للذكرى الـ 52 لزواجهما، نشرت الصفحة الرسمية للفنان
المصري محمد
صبحي عبر
فيسبوك
صورة جمعته بزوجته الراحلة.
Advertisement
وعلّق صبحي قائلاً: "حبيبتي الزوجة الرائعة يوم 31 تشرين الثاني هو عيد جوازنا الـ 52، ادعو الله أن يمنحك مقدار عظيم مثل عظمة ما قدمتي لي ولأبنائك وأحفادك وكل الأسرة... حبيبتي أفتقدك كثيراً وقد اقترب اللقاء".
وكان صبحي دخل مؤخرا العناية المركزة للمرة الثانية، وهو بصحة جيدة حيث أجرى بعض الفحوصات الطبية اللازمة.
مواضيع ذات صلة
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
Lebanon 24
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
13/11/2025 12:53:30
13/11/2025 12:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات رومانسية.. فنان شهير يحتفل بعيد ميلاد خطيبته (صور)
Lebanon 24
بكلمات رومانسية.. فنان شهير يحتفل بعيد ميلاد خطيبته (صور)
13/11/2025 12:53:30
13/11/2025 12:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل قصر فخم.. فنان شهير يحتفل بزفافه والعروس تلفت الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
داخل قصر فخم.. فنان شهير يحتفل بزفافه والعروس تلفت الأنظار (فيديو)
13/11/2025 12:53:30
13/11/2025 12:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فاجأ الجميع بدخوله القفص الذهبي.. فنان شهير يحتفل مع أصدقائه بطريقة مميزة بزواجه (فيديو)
Lebanon 24
بعدما فاجأ الجميع بدخوله القفص الذهبي.. فنان شهير يحتفل مع أصدقائه بطريقة مميزة بزواجه (فيديو)
13/11/2025 12:53:30
13/11/2025 12:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المصري محمد
محمد صبحي
محمد صبح
عيد جواز
محمد ص
فيسبوك
مصري
سبوك
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
Lebanon 24
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:44 | 2025-11-13
13/11/2025 04:44:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بزواجه للمرة الثالثة (صور)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بزواجه للمرة الثالثة (صور)
04:15 | 2025-11-13
13/11/2025 04:15:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اتهمت سامر المصري برفضه العمل معها.. مُفاجأة عن سبب استبعاد كندة حنا عن هذا المسلسل
Lebanon 24
بعدما اتهمت سامر المصري برفضه العمل معها.. مُفاجأة عن سبب استبعاد كندة حنا عن هذا المسلسل
03:20 | 2025-11-13
13/11/2025 03:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال تصوير أحد مشاهدها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت هذا ما حصل معها (صورة)
Lebanon 24
خلال تصوير أحد مشاهدها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت هذا ما حصل معها (صورة)
01:52 | 2025-11-13
13/11/2025 01:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتزل الفن نهائياً.. فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة عن عادل إمام
Lebanon 24
اعتزل الفن نهائياً.. فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة عن عادل إمام
23:53 | 2025-11-12
12/11/2025 11:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
Lebanon 24
من جديد... هزة أرضية جديدة شعر بها اللبنانيون وهذا مصدرها (صورة)
09:26 | 2025-11-12
12/11/2025 09:26:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
Lebanon 24
إقفال المدارس في هذه الأيام
09:07 | 2025-11-12
12/11/2025 09:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
12:52 | 2025-11-12
12/11/2025 12:52:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
Lebanon 24
"عمليات كوماندوس داخل لبنان".. تقريرٌ يكشف "شكل الحرب المتوقعة"!
13:00 | 2025-11-12
12/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
Lebanon 24
والدته الفنانة نشرت صورته.. هكذا أصبح إبن الفنان الراحل ملحم بركات
07:30 | 2025-11-12
12/11/2025 07:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:44 | 2025-11-13
مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب يُثير الجدل.. إليكم السبب
04:15 | 2025-11-13
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بزواجه للمرة الثالثة (صور)
03:20 | 2025-11-13
بعدما اتهمت سامر المصري برفضه العمل معها.. مُفاجأة عن سبب استبعاد كندة حنا عن هذا المسلسل
01:52 | 2025-11-13
خلال تصوير أحد مشاهدها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت هذا ما حصل معها (صورة)
23:53 | 2025-11-12
اعتزل الفن نهائياً.. فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة عن عادل إمام
16:48 | 2025-11-12
خلافات شيرين وشقيقها تعود إلى الواجهة مجددًا
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
13/11/2025 12:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
13/11/2025 12:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
13/11/2025 12:53:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24