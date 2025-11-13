Advertisement

فنون ومشاهير

من داخل المستشفى.. فنان شهير يحتفل بعيد زواجه (صورة)

Lebanon 24
13-11-2025 | 04:13
إحياءً للذكرى الـ 52 لزواجهما، نشرت الصفحة الرسمية للفنان المصري محمد صبحي عبر فيسبوك صورة جمعته بزوجته الراحلة. 
وعلّق صبحي قائلاً: "حبيبتي الزوجة الرائعة يوم 31 تشرين الثاني هو عيد جوازنا الـ 52، ادعو الله أن يمنحك مقدار عظيم مثل عظمة ما قدمتي لي ولأبنائك وأحفادك وكل الأسرة... حبيبتي أفتقدك كثيراً وقد اقترب اللقاء".
 
 
 
 
وكان صبحي دخل مؤخرا العناية المركزة للمرة الثانية، وهو بصحة جيدة حيث أجرى بعض الفحوصات الطبية اللازمة. 



