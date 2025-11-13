Advertisement

فنون ومشاهير

في يوم عيد ميلادها.. رحيل فنانة بارزة بعد مسيرة فنّية طويلة

Lebanon 24
13-11-2025 | 11:04
بعد مسيرة طويلة في الغناء الكلاسيكيّ، توفيت الفنانة التركية معزز عبه جي، عن عمر 78 عاماً.
وفارقت الفنانة التركية الحياة في يوم عيد ميلادها، بعد معاناة مع مرض في القلب.
 
 
وكانت الراحلة خضعت لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تقيم مع ابنتها الوحيدة. (ارم نيوز)
 
 

