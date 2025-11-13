في يوم عيد ميلادها.. رحيل فنانة بارزة بعد مسيرة فنّية طويلة

بعد مسيرة طويلة في الغناء الكلاسيكيّ، توفيت الفنانة معزز عبه جي، عن عمر 78 عاماً.

وفارقت الفنانة التركية الحياة في يوم عيد ميلادها، بعد معاناة مع مرض في القلب.

وكانت الراحلة خضعت لعملية جراحية في الأميركية، حيث تقيم مع ابنتها الوحيدة. (ارم نيوز)