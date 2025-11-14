Advertisement

فنون ومشاهير

أطلت برفقة طبيب لبناني.. صورة للفنانة أنغام تُثير الجدل!

Lebanon 24
14-11-2025 | 01:50
خلال الساعات الماضية انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة المصرية أنغام برفقة الطبيب اللبناني روي مطران
الصورة أحدثت حالة من الجدل والتساؤلات بين الجمهور، وعلّق كثيرون بكلمات أثارت الشك لدى محبّي أنغام حول وجود علاقة بينها وبين طبيبها، وبين من أشار إلى انه طبيبها المعالج في المانيا.
 
 
 
علما ان الطبيب روي مطران هو متخصص بالطب التجميلي. 

وكانت أنغام قد خضعت خلال الفترة الماضية، لعمليتين جراحيتين في البنكرياس في أحد مستشفيات ألمانيا.


