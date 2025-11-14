19
كانت برفقة أولادها.. نجمة تركية شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعها (صور)
14-11-2025
03:50
أثناء توجهها إلى موقع تصوير مسلسل "الحسد"، نجت الممثلة
التركية
أوزغو نامال وطفلاها من حادث مروع على طريق قلعة يوروس في منطقة بيكوز.
وأشارت وسائل إعلام محلية تركية إلى أن سيارتها اصطدمت في البداية بشاحنة إطفاء ثم بمركبة أخرى، ما أدى إلى تضرر السيارة بشكل واضح.
ونقلت فرق الإسعاف أوزغو وطفليها نفس وإيلام سو إلى المستشفى، حيث أظهرت الفحوصات إصابتها بجروح طفيفة بينما خرج طفلاها سالمين بفضل ربط أحزمة الأمان وانفتاح الوسائد الهوائية.
وغادرت الأسرة المستشفى بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية، وطمأنت نامال جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الحمد لله نحن كلنا بخير".
وأعلنت قناة NOW TV إيقاف تصوير المسلسل لمدة يومين لمنح النجمة فرصة للراحة، خاصة وأنها عادت مؤخرًا للعمل الفني بعد فترة ابتعادها عن الشاشة عقب وفاة زوجها أحمد
سردار
أورال في 2020.
