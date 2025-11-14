Advertisement

فنون ومشاهير

كانت برفقة أولادها.. نجمة تركية شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعها (صور)

Lebanon 24
14-11-2025 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1442110-638987143547354343.jpg
Doc-P-1442110-638987143547354343.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثناء توجهها إلى موقع تصوير مسلسل "الحسد"، نجت الممثلة التركية أوزغو نامال وطفلاها من حادث مروع على طريق قلعة يوروس في منطقة بيكوز.  
Advertisement

وأشارت وسائل إعلام محلية تركية إلى أن سيارتها اصطدمت في البداية بشاحنة إطفاء ثم بمركبة أخرى، ما أدى إلى تضرر السيارة بشكل واضح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ونقلت فرق الإسعاف أوزغو وطفليها نفس وإيلام سو إلى المستشفى، حيث أظهرت الفحوصات إصابتها بجروح طفيفة بينما خرج طفلاها سالمين بفضل ربط أحزمة الأمان وانفتاح الوسائد الهوائية.

وغادرت الأسرة المستشفى بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية، وطمأنت نامال جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "الحمد لله نحن كلنا بخير".
 
 
وأعلنت قناة NOW TV إيقاف تصوير المسلسل لمدة يومين لمنح النجمة فرصة للراحة، خاصة وأنها عادت مؤخرًا للعمل الفني بعد فترة ابتعادها عن الشاشة عقب وفاة زوجها أحمد سردار أورال في 2020.
 
مواضيع ذات صلة
"حسّيت السيارة طارت فينا"... ممثلة شهيرة تتعرّض لحادث سير برفقة أولادها وهذا ما أعلنته
lebanon 24
14/11/2025 12:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
lebanon 24
14/11/2025 12:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد من الجرحى في حادث سير مروع على أوتوستراد رياق (صور)
lebanon 24
14/11/2025 12:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان لبنانيّ شهير جدّاً تعرّض لحادث سير مروّع.. كان مسرعاً واصطدم بشاحنة (فيديو)
lebanon 24
14/11/2025 12:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24

التركية

حزمة ال

التركي

أحمد س

الترك

سردار

إيلام

إيلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:07 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:28 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:07 | 2025-11-14
04:15 | 2025-11-14
01:50 | 2025-11-14
00:25 | 2025-11-14
23:00 | 2025-11-13
14:52 | 2025-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24