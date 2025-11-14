Advertisement

فنون ومشاهير

فنان سوريّ شهير خضع لعمليّة... وصورته في المستشفى أثارت قلق مُحبيه

Lebanon 24
14-11-2025
انتشرت صورة للفنان السوريّ بسام دكاك، من على سرير المستشفى، بعدما خضع لعملية قسطرة قلب قبل أيّام.
وأثار دكاك قلق مُحبيه بعدما بدا في الصورة بوجه شاحب، لكنه طمأن جمهوره لاحقاً، وقال إنّه غادر المستشفى وعاد إلى منزله.
 
 
بسام دكاك

