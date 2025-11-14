بالفيديو... ⁨إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان

كشفت الإعلاميّة ، أنّها تركت الإعلام بعد إصابة زوجها السابق بمرض السرطان.

وقالت صفا: "وقفت أمام قرار كتير صعب انه نحضنوا ونوقف حدو أو كمّل متل ما بعض الناس نصحوني".

وأضافت: "أخدت قرار نوقف حدوا كرمالو وكرمال أولادي يلي كانوا بحاجة إلي".