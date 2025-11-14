Advertisement

فنون ومشاهير

بالفيديو... ⁨إعلاميّة لبنانيّة: تركت الإعلام بعد إصابة زوجي السابق بمرض السرطان

Lebanon 24
14-11-2025 | 08:25
A-
A+
Doc-P-1442227-638987309036270482.png
Doc-P-1442227-638987309036270482.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الإعلاميّة رولا صفا، أنّها تركت الإعلام بعد إصابة زوجها السابق بمرض السرطان.
 
 
وقالت صفا: "وقفت أمام قرار كتير صعب انه نحضنوا ونوقف حدو أو كمّل متل ما بعض الناس نصحوني".
 
 
وأضافت: "أخدت قرار نوقف حدوا كرمالو وكرمال أولادي يلي كانوا بحاجة إلي".
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيم كارداشيان تُعلن عن إصابتها بمرض دماغي خطير... ما علاقة زوجها السابق؟
lebanon 24
14/11/2025 18:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
لا علاج له.. إعلامية عربية أُصيبت بهذا المرض
lebanon 24
14/11/2025 18:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خضع لعمليّة جراحيّة... إصابة لاعب المُنتخب البرازيليّ بمرض السرطان
lebanon 24
14/11/2025 18:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة شرطي سابق بجروح خطرة بعد إضرامه النار في نفسه قرب منزل مسؤولة إعادة تأهيل الجنود
lebanon 24
14/11/2025 18:10:08 Lebanon 24 Lebanon 24

رولا صفا

لبنان

رمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:07 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:00 | 2025-11-14
06:35 | 2025-11-14
05:07 | 2025-11-14
04:15 | 2025-11-14
03:50 | 2025-11-14
01:50 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24