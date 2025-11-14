Advertisement

فنون ومشاهير

ممثل معروف يتعرّض لعملية نصب جديدة (صورة)

Lebanon 24
14-11-2025 | 15:21
A-
A+
Doc-P-1442324-638987560931234352.jpg
Doc-P-1442324-638987560931234352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الممثل المصري إدوارد عن تعرّضه لعملية نصب جديدة خلال الساعات الماضية.
ونشر إدوارد عبر حسابه على فيسبوك:"يا جماعة أنا اتنصب عليا في فلوس.. الرقم ده بعتلي على إنه شادي خفاجة الممثل".
Advertisement

وتابع: "وأنه متعشم فيا ومفيش شغل ومش لاقي ياكل وأنا ذي العبيط بعتله فلوس انستا باي وراح عملي بلوك".

وأضاف: "وكلمنا بعد كده شادي طلع ميعرفش حاجة خدوا بالكم بقى من النصب باسم الفنانين بقينا في زمن يقرف".

يذكر أن، إدوارد شارك في مسلسل "إش إش" مع مي عمر، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.


مواضيع ذات صلة
كان يضع ضمادة.. ممثل مصري تعرض لإصابة خلال تصوير مسلسلة الجديد (صورة)
lebanon 24
15/11/2025 03:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
lebanon 24
15/11/2025 03:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة… هكذا احتفلت ممثلة معروفة بعيد ميلاد زميلها
lebanon 24
15/11/2025 03:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد عملية الاختطاف على الحدود اللبنانية السورية؟ (صورة)
lebanon 24
15/11/2025 03:45:25 Lebanon 24 Lebanon 24

دراما رمضان

باسم ال

مي عمر

فيسبوك

رمضان

راما

مصري

سبوك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:35 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:07 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:53 | 2025-11-14
10:00 | 2025-11-14
08:25 | 2025-11-14
06:35 | 2025-11-14
05:07 | 2025-11-14
04:15 | 2025-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24