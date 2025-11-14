ممثل معروف يتعرّض لعملية نصب جديدة (صورة)

Advertisement

ونشر إدوارد عبر حسابه على :"يا جماعة أنا اتنصب عليا في فلوس.. الرقم ده بعتلي على إنه شادي خفاجة الممثل".وتابع: "وأنه متعشم فيا ومفيش شغل ومش لاقي ياكل وأنا ذي العبيط بعتله فلوس انستا باي وراح عملي بلوك".وأضاف: "وكلمنا بعد كده شادي طلع ميعرفش حاجة خدوا بالكم بقى من النصب باسم الفنانين بقينا في زمن يقرف".يذكر أن، إدوارد شارك في مسلسل "إش إش" مع ، وعرض ضمن موسم 2025.