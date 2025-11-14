19
ممثل معروف يتعرّض لعملية نصب جديدة (صورة)
Lebanon 24
14-11-2025
|
15:21
أعلن الممثل المصري إدوارد عن تعرّضه لعملية نصب جديدة خلال الساعات الماضية.
ونشر إدوارد عبر حسابه على
فيسبوك
:"يا جماعة أنا اتنصب عليا في فلوس.. الرقم ده بعتلي على إنه شادي خفاجة الممثل".
وتابع: "وأنه متعشم فيا ومفيش شغل ومش لاقي ياكل وأنا ذي العبيط بعتله فلوس انستا باي وراح عملي بلوك".
وأضاف: "وكلمنا بعد كده شادي طلع ميعرفش حاجة خدوا بالكم بقى من النصب باسم الفنانين بقينا في زمن يقرف".
يذكر أن، إدوارد شارك في مسلسل "إش إش" مع
مي عمر
، وعرض ضمن موسم
دراما رمضان
2025.
