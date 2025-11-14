من مخرج معروف… رسالة إلى فنان شهير وهذا مضمونها

Advertisement

ونشر حامد إشادته عبر حسابه على ، موجّهًا له رسالة قال فيها: "في حب الأستاذ كمال أبو رية.. فنان كبير وقيمة فنية حقيقية.. وجوده في أي عمل مش بس إضافة ده رفع لسقف الجودة والصدق في الأداء.. من القلائل اللي حضورهم بيغيّر شكل المشهد كله.. مبسوط بالشغل معاك يا أستاذ".تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية"حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين لعائلته، ويشارك ببطولة المسلسل كل من جهاد ، ، ، تأليف أحمد عاطف .يذكر أن الفنان كمال أبو رية يشارك الفنان بطولة فيلم "برشامة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.