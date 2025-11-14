20
من مخرج معروف… رسالة إلى فنان شهير وهذا مضمونها
Lebanon 24
14-11-2025
|
23:00
A-
A+
أعرب حسام حامد، مخرج مسلسل "كارثة طبيعية" الذي يشارك فيه الفنان
محمد سلام
، عن تقديره للفنان
القدير
كمال أبو رية لمشاركته في أحداث المسلسل.
ونشر حامد إشادته عبر حسابه على
فيسبوك
، موجّهًا له رسالة قال فيها: "في حب الأستاذ كمال أبو رية.. فنان كبير وقيمة فنية حقيقية.. وجوده في أي عمل مش بس إضافة ده رفع لسقف الجودة والصدق في الأداء.. من القلائل اللي حضورهم بيغيّر شكل المشهد كله.. مبسوط بالشغل معاك يا أستاذ".
تدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية"حول شاب من أسرة بسيطة، متزوج حديثًا، يكافح لبناء حياته من الصفر وسط تحديات وضغوط يومية. ويفاجأ بحمل زوجته في خمس توائم، فيسعى رغم الظروف الاقتصادية القاسية لتأمين
حياة كريمة
لعائلته، ويشارك ببطولة المسلسل كل من جهاد
حسام الدين
،
حمزة العيلي
،
أحمد يونس
، تأليف أحمد عاطف
فياض
.
يذكر أن الفنان كمال أبو رية يشارك الفنان
هشام ماجد
بطولة فيلم "برشامة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
