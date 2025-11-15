Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تعرّضه لحادث سير مروع.. هذا ما كشفه شقيق الفنان أحمد سعد عن وضعه

Lebanon 24
15-11-2025 | 03:31
في خبر مؤسف، تعرض الفنان أحمد سعد ليلا لحادث سير خلال توجهه إلى العين السخنة لإحياء حفل فني ما استدعى نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات عاجلة.
وتحدث شقيقه الفنان عمرو سعد عن وضعه الصحي داخل المستشفى، مشيرا إلى أن الأطباء يجرون تحاليل وأشعة شاملة للاطمئنان على حالته، ولفت  إلى أن الوضع الحالي مطمئن وفق التقييمات الأولية.

واعتذر عمرو سعد في منشور على "فيسبوك" عن التواصل مع النجوم والإعلاميين الذين يحاولون الاطمئنان على حالة شقيقه، مؤكداً أنه سيصبح أفضل بعد حادث السير "الصعب" الذي تعرض له مؤخراً.

من جهتها، أكدت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد في تصريحات إعلامية، أن الحادث وقع أثناء قيادة طبيعية دون سرعة زائدة بعد مشاركته في حفل زفاف بالقاهرة، وأن نقله إلى المستشفى جاء كإجراء احترازي إلى حين استكمال الفحوصات اللازمة.

 وتوقعت خروجه قريباً بعد الاطمئنان الكامل على حالته.
 
