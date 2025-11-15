Advertisement

فنون ومشاهير

فنان يتعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. وهذا ما قالته زوجته (صورة)

Lebanon 24
15-11-2025
Doc-P-1442479-638988004306517783.jpg
Doc-P-1442479-638988004306517783.jpg photos 0
تعرّض الفنان المصري إيهاب فهمي لأزمة صحية مفاجئة، الا انه بدأ يتحسن.  
وأعلنت يسرا وجيه، زوجة فهمي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تعرض زوجها لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، ما أثار قلق محبيه وزملائه في الوسط الفني.

ووجّهت زوجته رسالة شكر لكل من تواصل للاطمئنان على حالته، سواء من خلال الرسائل أو المكالمات أو التعليقات، مؤكدة أن إيهاب بدأ يشعر بتحسن، معربة عن امتنانها لكل من دعا له أو سأل عنه.




يسرا وجيه

فيسبوك

إيهاب

مصري

سبوك

