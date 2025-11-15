فنان يتعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. وهذا ما قالته زوجته (صورة)

تعرّض الفنان المصري فهمي لأزمة صحية مفاجئة، الا انه بدأ يتحسن.

وأعلنت ، زوجة فهمي، عبر حسابه الرسمي على تعرض زوجها لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، ما أثار قلق محبيه وزملائه في الوسط الفني.



ووجّهت زوجته رسالة شكر لكل من تواصل للاطمئنان على حالته، سواء من خلال الرسائل أو المكالمات أو التعليقات، مؤكدة أن إيهاب بدأ يشعر بتحسن، معربة عن امتنانها لكل من دعا له أو سأل عنه.







