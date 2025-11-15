بسمة بوسيل تكشف كواليس طلاقها من تامر حسني.. هذا سبب انفصالهما

Advertisement

روت الفنانة المغربية كواليس طلاقها من الفنان المصري ، كاشفة أنها انفصلت عنه مرتين وأن السبب في الانفصال ليس كما يقال ولكن لأسباب خاصة بينهما .وقالت بسمة في تصريحات لقناة مغربية: "الطلاق الأول أنا وتامر حسني كان في وقت سابق بعيدا عن الجمهور، بينما كان الطلاق الثاني علنيا وتناولته بشكل واسع ."وأضافت: "ما يقال حول كون الغيرة هي السبب الرئيس في الانفصال ليس له أي أساس من الصحة ،ولكن الأسباب الحقيقية هي أسباب خاصة بيننا ."وأعلنت بسمة أن الفترة التي تلت الطلاق لم تكن سهلة، لكنها استطاعت تجاوزها، مشيرة إلى ان علاقتها بتامر اليوم أساسها الاحترام المتبادل خاصة لوجود أبنائهم .