بسمة بوسيل تكشف كواليس طلاقها من تامر حسني.. هذا سبب انفصالهما

Lebanon 24
15-11-2025
|
04:38
A-
A+
روت الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
كواليس طلاقها من الفنان المصري
تامر حسني
، كاشفة أنها انفصلت عنه مرتين وأن السبب
الرئيسي
في الانفصال ليس
الغيرة
كما يقال ولكن لأسباب خاصة بينهما .
وقالت بسمة في تصريحات لقناة مغربية: "الطلاق الأول
بيني
أنا وتامر حسني كان في وقت سابق بعيدا عن الجمهور، بينما كان الطلاق الثاني علنيا وتناولته
وسائل الإعلام
بشكل واسع ."
وأضافت: "ما يقال حول كون الغيرة هي السبب الرئيس في الانفصال ليس له أي أساس من الصحة ،ولكن الأسباب الحقيقية هي أسباب خاصة بيننا ."
وأعلنت بسمة أن الفترة التي تلت الطلاق لم تكن سهلة، لكنها استطاعت تجاوزها، مشيرة إلى ان علاقتها بتامر اليوم أساسها الاحترام المتبادل خاصة لوجود أبنائهم .
