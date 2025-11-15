20
فنون ومشاهير
هل حذفت نانسي عجرم صورها مع زوجها فادي الهاشم بسبب خلافات بينهما؟.. إليكم الحقيقة
Lebanon 24
15-11-2025
|
05:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن وجود خلافات مع زوجها طبيب الأسنان
فادي الهاشم
وحذفها صورها معه من حساباتها، قالت الفنانة
نانسي
عجرم إنّ "هذه الشائعات غير صحيحة نهائيا".
وأضاف
عجرم
خلال لقائها مع الإعلامية
المصرية
منى الشاذلي
في برنامج "معكم": "منذ بداية زواجي من
الهاشم
، لم تتوقف الشائعات، ولا أعرف لماذا؟"
وأشارت إلى أنّ "الشائعات حول حياتها الزوجية أمر مبالغ فيه وغير معقول".
وعن حذف صورها مع زوجها، قالت عجرم: "غير صحيح إطلاقا. ما حذفت ولا صوره ولا مرة، وكل الصور موجودة، الخبر كذبة، لماذا أحذف صوره؟".
ولفتت إلى أن علاقتها بزوجها تقوم على الحب والاتفاق والثقة، مع احتفاظ كل منهما باستقلاليته في عمله، وتابعت: "أنا بالتأكيد أحتاج إليه نفسيا ومعنويا أكثر مما يحتاجني، لأشاركه ما أشعر به، لكن هو لا يأتي ليخبرني بمشكلة تشغله".
وأشارت إلى أن زوجها هو "سند وظهر" في كل حياتها وليس فقط في الجانب الأسري، مؤكدة أن استمراريتها ما كانا ليتحقق لولا ذلك، مضيفة: "لا يوجد شيء يجعلني أعيش الحياة غصبا عني وأنا لست سعيدة، لا أقبل أن أعيش وأنا غير سعيدة". (روسيا اليوم)
تابع
