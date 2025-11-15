Advertisement

فنون ومشاهير

هل حذفت نانسي عجرم صورها مع زوجها فادي الهاشم بسبب خلافات بينهما؟.. إليكم الحقيقة

Lebanon 24
15-11-2025 | 05:21
A-
A+
Doc-P-1442527-638988064368270198.jpg
Doc-P-1442527-638988064368270198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، عن وجود خلافات مع زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وحذفها صورها معه من حساباتها، قالت الفنانة نانسي عجرم إنّ "هذه الشائعات غير صحيحة نهائيا".
Advertisement
 
وأضاف عجرم  خلال لقائها مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي في برنامج "معكم": "منذ بداية زواجي من الهاشم، لم تتوقف الشائعات، ولا أعرف لماذا؟"
 
وأشارت إلى أنّ "الشائعات حول حياتها الزوجية أمر مبالغ فيه وغير معقول".

وعن حذف صورها مع زوجها، قالت عجرم: "غير صحيح إطلاقا. ما حذفت ولا صوره ولا مرة، وكل الصور موجودة، الخبر كذبة، لماذا أحذف صوره؟".

ولفتت إلى أن علاقتها بزوجها تقوم على الحب والاتفاق والثقة، مع احتفاظ كل منهما باستقلاليته في عمله، وتابعت: "أنا بالتأكيد أحتاج إليه نفسيا ومعنويا أكثر مما يحتاجني، لأشاركه ما أشعر به، لكن هو لا يأتي ليخبرني بمشكلة تشغله".

وأشارت إلى أن زوجها هو "سند وظهر" في كل حياتها وليس فقط في الجانب الأسري، مؤكدة أن استمراريتها ما كانا ليتحقق لولا ذلك، مضيفة: "لا يوجد شيء يجعلني أعيش الحياة غصبا عني وأنا لست سعيدة، لا أقبل أن أعيش وأنا غير سعيدة". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بسبب خلاف بينهما... سكبت على زوجها الزيت الساخن ورشّت على جروحه مسحوق الفلفل الأحمر!
lebanon 24
15/11/2025 19:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد صلاح يحذف صورته بقميص ليفربول.. هل بدأت الازمة ما بينهما؟
lebanon 24
15/11/2025 19:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
من اندونيسيا.. نانسي عجرم باطلالة كاجوال شتوية
lebanon 24
15/11/2025 19:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. أنباء عن خلافات بين أصالة وزوجها فائق حسن تُهدد زواجهما إليكم التفاصيل
lebanon 24
15/11/2025 19:18:48 Lebanon 24 Lebanon 24

منى الشاذلي

روسيا اليوم

نانسي عجر

المصرية

الشاذلي

فادي ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:23 | 2025-11-15
10:09 | 2025-11-15
09:19 | 2025-11-15
08:23 | 2025-11-15
06:55 | 2025-11-15
04:38 | 2025-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24