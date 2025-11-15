فنان معروف جدّاً يُواجه مشكلة صحيّة... لم يعدّ يرى بوضوح!

أكد الفنان روبّي البالغ من العمر 51 عاماً، أنّ استخدامه لحقن فقدان الوزن أصبح يُؤثّر بشكل واضح على بصره.

وقال ويليامز إنّ "رؤيته تتدهور بسرعة، وهو ما لاحظه خلال الأشهر الماضية".

وأوضح أنّ "هذه المشكلة بدأت تظهر أثناء حضوره مباراة كرة أميركية، حيث لم يتمكن من تمييز اللاعبين بشكل واضح، ووصفهم بأنهم مجرد أشكال على الملعب".

وأضاف ويليامز أنّ "مشكلته البصرية أصبحت أكثر وضوحاً أثناء العروض الحية، إذ يعجز عن رؤية وجوه الجمهور وحتى المشجعين الذين يؤدي أمامهم مقاطع غنائية في حفلاته". (الامارات 24)