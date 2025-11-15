Advertisement

فنون ومشاهير

قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)

Lebanon 24
15-11-2025 | 12:17
عندما اعتلت بانيز فريوسفي (42 عاماً) مسرح قاعة وحدت في طهران ممسكةً عصا القيادة، كانت الأنظار تتجه إلى أكثر من عرض أوركسترالي؛ إلى أول امرأة تقود أوركسترا فيلهارمونية في إيران، حيث لا تزال حياة النساء الثقافية مقيدة، وبينها حظر الغناء المنفرد أمام جمهور مختلط. تقول فريوسفي بعد العرض: "شعرت بمسؤولية جسيمة".
الحفل، الذي قادت فيه أوركسترا من 50 عازفاً وقدّمت أعمالاً لفرانز شوبرت وجان سيبيليوس وآرام خاتشاتوريان، جاء في مناخ اجتماعي متحرك منذ احتجاجات 2022 وما تلاها من تخفيف لبعض القيود. في القاعة، بدت شابات كثيرات من دون أوشحة، فيما التزمت فريوسفي بتغطية شعرها "كما يقتضي القانون"، لكن صعودها المنصة بدا بحد ذاته إشارة إلى انفتاح أكبر، ولو تحت مراقبة رسمية دقيقة.
بانيز فريوسفي، أول قائدة أوركسترا، تقود الأوركسترا السيمفونية <a class='entities-links' href='/entity/2599070548/الإيرانية/ar/1?utm_term=PublicFigures-الإيرانية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الإيرانية&id=264774&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الإيرانية</a> في قاعة وحدت في طهران.
فريوسفي، المولودة في عائلة فنية، تقول إن أكاديميات الفنون الإيرانية لا تُدرّس قيادة الأوركسترا. حضرت دروساً قصيرة في أرمينيا ثم عادت "لبناء مسيرة مهنية رائدة". وتخاطب الشابات: "عليهن المثابرة والسعي وراء أحلامهن"، مضيفةً: "آمل أن يُمثل هذا بداية عهد جديد للشابات الإيرانيات… إنه المدخل الوحيد للتحرر".

الجمهور تقاسم حماسها، خصوصاً الشابات اللواتي شعرن بأنهن أمام لحظة تاريخية. يروي صديق لفريوسفي أنه رأى "فتاة صغيرة تقلّد حركات" القائدة، وكأن حلماً يتجذر. وعلى امتداد ليلتين، امتلأت القاعة بالحشود.
TOPSHOT - Paniz Faryoussefi, the first woman to conduct the Tehran Symphony Orchestra, leads the ensemble at the Vahdat Hall in Tehran on November 13, 2025. (Photo by AFP)

شهادات من القاعة عكست وقع السابقة: سعيد شورابي (53 عاماً)، عامل معادن لم يكن من رواد الحفلات، قال بعد أن اشترت له ابنته التذاكر: "في إيران، لطالما عانت النساء من القيود… وأنا متأكد من أنهن قادرات تماماً مثل الرجال". أما مصففة الشعر فريبا أغاي (44 عاماً) فابتهجت برؤية امرأة تقود الأوركسترا، لكنها تأسفت لأن "المغنيات ما زلن غير قادرات على الغناء في الحفلات أو نشر أغانيهن".
ورغم أن موسيقيات كثيرات يُمنعن من العزف على المسرح في بعض المدن، تُظهر تجربة فريوسفي أن الهوامش تتسع تدريجياً: قيادة نسائية على منصة وطنية، وتصفيقٌ يراهن على أن تكون البداية لا الاستثناء. (gulf times)
 
