قفز من السيارة.. تفاصيل جديدة عن حادث أحمد سعد

Lebanon 24
15-11-2025 | 14:15
انتشرت تفاصيل جديدة حول حادث الفنان أحمد سعد على طريق العين السخنة خلال توجهه لإحياء حفل هناك. وبحسب مصدر مطّلع، قال أن سعد قفز من السيارة بعد فتح الوسادة الهوائية، إذ اختلط عليه غبار الطريق المتصاعد فظنه دخانًا ونشب حريق داخل المركبة، ما أدى إلى إصاباته.

وأكد المصدر أن أحمد سعد سيغادر المستشفى اليوم، وحالته مستقرة، لكنه تعرض لشرخ في فقرتين بمنطقة الظهر. وأوضح أن زوجته علياء بسيوني كانت في لندن وقت وقوع الحادث، وعادت على الفور إلى القاهرة بعد علمها بالخبر.

وكان أحمد سعد قد اعتذر للصحفيين والإعلاميين عن صعوبة التواصل، وطلب الدعاء، قائلاً: "عذرا لكل الزملاء والإعلامين لصعوبة التواصل حاليا… أحمد سعد إن شاء الله هايكون بخير بعد تعرضه لحادث سير صعب… قدر الله وماشاء فعل دعواتكم لينا". (Newsroom)

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24