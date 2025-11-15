قفز من السيارة.. تفاصيل جديدة عن حادث أحمد سعد

انتشرت تفاصيل جديدة حول حادث الفنان على خلال توجهه لإحياء حفل هناك. وبحسب مصدر مطّلع، قال أن سعد قفز من السيارة بعد فتح الوسادة الهوائية، إذ اختلط عليه غبار الطريق المتصاعد فظنه دخانًا ونشب حريق داخل المركبة، ما أدى إلى إصاباته.

وأكد المصدر أن أحمد سعد سيغادر المستشفى اليوم، وحالته مستقرة، لكنه تعرض لشرخ في فقرتين بمنطقة الظهر. وأوضح أن زوجته كانت في وقت وقوع الحادث، وعادت على الفور إلى بعد علمها بالخبر.

وكان أحمد سعد قد اعتذر للصحفيين والإعلاميين عن صعوبة التواصل، وطلب الدعاء، قائلاً: "عذرا لكل الزملاء والإعلامين لصعوبة التواصل حاليا… أحمد سعد إن شاء الله هايكون بخير بعد تعرضه لحادث سير صعب… قدر الله وماشاء فعل دعواتكم لينا". (Newsroom)