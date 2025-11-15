18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
إعلامي يدخل القفص الذهبي.. والعروس من خارج الوسط
Lebanon 24
15-11-2025
|
15:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
يدخل الإعلامي
أحمد سالم
القفص الذهبي
، اليوم السبت في أحد فنادق منطقة الشيخ
زايد
، على عروسه رشا
بدوي
، التي تعمل مديرة "HR" في أحد البنوك الكبرى، وهي من خارج الوسطين الإعلامي والفني.
Advertisement
وفي سياق آخر، أشاد أحمد سالم بالمشهد "المهيب والملهم" لتوافد آلاف الزوار إلى منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، مؤكدا أن ما يحدث هناك يعكس عظمة مصر وحضارتها الراسخة ويستحق التوقف أمامه بالإعجاب. وقال خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON إن "الصورة دي ممكن تعلقها وتتفرج عليها، وتفرجها لمية واحد، وكل واحد يقول عليها تعليق مختلف"، في إشارة إلى ما تحمله من رموز للجمال والتاريخ والهوية الوطنية.
وأوضح سالم أن مصر تعرضت عبر العقود لمحاولات متكررة لتشويه صورتها أو إسقاطها، لكنها بقيت صامدة بفضل وعي شعبها وتمسكه بجذوره، لافتا إلى أن البعض حاول طمس الهوية الوطنية أو نزع الانتماء من نفوس المصريين عبر فتاوى تُحرّم الاهتمام بالآثار، غير أن المصريين ظلوا مرتبطين بحضارتهم الممتدة لآلاف السنين.
مواضيع ذات صلة
عروسه من خارج الوسط الفني.. نجل هاني رمزي يدخل القفص الذهبي (صور)
Lebanon 24
عروسه من خارج الوسط الفني.. نجل هاني رمزي يدخل القفص الذهبي (صور)
16/11/2025 01:34:26
16/11/2025 01:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها من خارج الوسط الفني.. فنانة تدخل القفص الذهبي (صورة)
Lebanon 24
زوجها من خارج الوسط الفني.. فنانة تدخل القفص الذهبي (صورة)
16/11/2025 01:34:26
16/11/2025 01:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأ جمهوره.. مخرج يدخل القفص الذهبي
Lebanon 24
فاجأ جمهوره.. مخرج يدخل القفص الذهبي
16/11/2025 01:34:26
16/11/2025 01:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستار أكاديمي" تدخل القفص الذهبي.. عريسها إعلامي (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستار أكاديمي" تدخل القفص الذهبي.. عريسها إعلامي (فيديو)
16/11/2025 01:34:26
16/11/2025 01:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري
القفص الذهبي
أحمد سالم
أحمد س
الذهب
راما
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قفز من السيارة.. تفاصيل جديدة عن حادث أحمد سعد
Lebanon 24
قفز من السيارة.. تفاصيل جديدة عن حادث أحمد سعد
14:15 | 2025-11-15
15/11/2025 02:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
15/11/2025 12:17:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا رب تعمل حادثة".. تعليق يثير غضب محمد رمضان وهكذا ردّ (صورة)
Lebanon 24
"يا رب تعمل حادثة".. تعليق يثير غضب محمد رمضان وهكذا ردّ (صورة)
11:23 | 2025-11-15
15/11/2025 11:23:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الملك تشارلز يقود "المترو" بنفسه في عيد ميلاده الـ77
Lebanon 24
بالفيديو... الملك تشارلز يقود "المترو" بنفسه في عيد ميلاده الـ77
10:09 | 2025-11-15
15/11/2025 10:09:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الأحوال الجوية.. هذا ما حصل ليلا في المطار
Lebanon 24
بسبب الأحوال الجوية.. هذا ما حصل ليلا في المطار
01:30 | 2025-11-15
15/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:31 | 2025-11-15
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
14:15 | 2025-11-15
قفز من السيارة.. تفاصيل جديدة عن حادث أحمد سعد
12:17 | 2025-11-15
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
11:23 | 2025-11-15
"يا رب تعمل حادثة".. تعليق يثير غضب محمد رمضان وهكذا ردّ (صورة)
10:09 | 2025-11-15
بالفيديو... الملك تشارلز يقود "المترو" بنفسه في عيد ميلاده الـ77
09:19 | 2025-11-15
فنان معروف جدّاً يُواجه مشكلة صحيّة... لم يعدّ يرى بوضوح!
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 01:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 01:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 01:34:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24