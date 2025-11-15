إعلامي يدخل القفص الذهبي.. والعروس من خارج الوسط

Advertisement

وفي سياق آخر، أشاد أحمد سالم بالمشهد "المهيب والملهم" لتوافد آلاف الزوار إلى منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، مؤكدا أن ما يحدث هناك يعكس عظمة مصر وحضارتها الراسخة ويستحق التوقف أمامه بالإعجاب. وقال خلال تقديمه برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON إن "الصورة دي ممكن تعلقها وتتفرج عليها، وتفرجها لمية واحد، وكل واحد يقول عليها تعليق مختلف"، في إشارة إلى ما تحمله من رموز للجمال والتاريخ والهوية الوطنية.وأوضح سالم أن مصر تعرضت عبر العقود لمحاولات متكررة لتشويه صورتها أو إسقاطها، لكنها بقيت صامدة بفضل وعي شعبها وتمسكه بجذوره، لافتا إلى أن البعض حاول طمس الهوية الوطنية أو نزع الانتماء من نفوس المصريين عبر فتاوى تُحرّم الاهتمام بالآثار، غير أن المصريين ظلوا مرتبطين بحضارتهم الممتدة لآلاف السنين.