18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أنغام تطمئن جمهورها
Lebanon 24
15-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طمأنت النجمة
أنغام
جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية بعد الوعكة المؤلمة التي مرت بها مؤخرا، والتي استدعت سفرها إلى
ألمانيا
والخضوع لعملية جراحية لاستئصال جزء من البنكرياس.
Advertisement
وقالت أنغام في لقاء مع "إي تي بالعربي": "الحمد لله أحسن كتير، البركة في دعاء الناس وربنا قبل أي حد، والشفا بيحصل على إيد الناس في الحقيقة والله، وأنا كل ما بقابل جمهور في أي بلد بحس إني بقيت أحسن نفسيا، خاصة إني كنت خارجة من وعكة كبيرة كانت مأثرة نفسيا عليا جدا وعاملة ليا رعب، ومرة ورا التانية لما بقابل جمهوري بحس إنه فيه علاج نفسي بيحصل".
وعن الاحتفالية الخاصة التي يخصصها لها
موسم الرياض
قالت: "حاجة عظيمة وكبيرة وحطت عليا مسؤولية ضخمة جدا". وكان موسم
الرياض
قد أعلن عن إقامة احتفالية فنية كبرى بمناسبة تعافي أنغام، في ليلة رأس السنة 31 كانون الاول ضمن فعاليات الموسم لهذا العام.
ومن جهتها أوضحت أنغام، في تصريحات على هامش حفلتها الأخيرة في
السعودية
: "حقيقي أنا اتفاجأت زيكم بالظبط وأنا على المسرح، وحسيت بفرحة كبيرة جدا، فرحة مش عادية، ولكن في نفس الوقت حسيت بخوف وبالمسؤولية، وبعد نجاح حفلة النهاردة بالشكل العظيم خوفت أكتر، فأدعولي أعمل حفله أحلى يوم 31".
مواضيع ذات صلة
أنغام تواصل جولتها الفنية بحفل ناجح في قطر وسط تفاعل جماهيري كبير
Lebanon 24
أنغام تواصل جولتها الفنية بحفل ناجح في قطر وسط تفاعل جماهيري كبير
16/11/2025 08:12:15
16/11/2025 08:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
النادي البرازيلي يطمئن الجماهير: لا خطر على حياة أوسكار!
Lebanon 24
النادي البرازيلي يطمئن الجماهير: لا خطر على حياة أوسكار!
16/11/2025 08:12:15
16/11/2025 08:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمتها الصحيّة... مفاجئة من أنغام لجمهورها في لندن وباريس
Lebanon 24
بعد أزمتها الصحيّة... مفاجئة من أنغام لجمهورها في لندن وباريس
16/11/2025 08:12:15
16/11/2025 08:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة مفاجئة... نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور محمد منير على حالته الصحية
Lebanon 24
بعد تعرّضه لوعكة مفاجئة... نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور محمد منير على حالته الصحية
16/11/2025 08:12:15
16/11/2025 08:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
موسم الرياض
السعودية
ألمانيا
من جهته
السعود
الرياض
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تواضع وائل جسار يأسر القلوب.. هذا ما فعله مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفل له (فيديو)
Lebanon 24
تواضع وائل جسار يأسر القلوب.. هذا ما فعله مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفل له (فيديو)
01:04 | 2025-11-16
16/11/2025 01:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عندما كان عمرها 9 سنوات فقط.. شاهدوا ردة فعل نانسي عجرم على فيديو تغني وهي طفلة
Lebanon 24
عندما كان عمرها 9 سنوات فقط.. شاهدوا ردة فعل نانسي عجرم على فيديو تغني وهي طفلة
00:17 | 2025-11-16
16/11/2025 12:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامي يدخل القفص الذهبي.. والعروس من خارج الوسط
Lebanon 24
إعلامي يدخل القفص الذهبي.. والعروس من خارج الوسط
15:10 | 2025-11-15
15/11/2025 03:10:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قفز من السيارة.. تفاصيل جديدة عن حادث أحمد سعد
Lebanon 24
قفز من السيارة.. تفاصيل جديدة عن حادث أحمد سعد
14:15 | 2025-11-15
15/11/2025 02:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن سلاح حزب الله.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن سلاح حزب الله.. هذا ما كشفه
10:30 | 2025-11-15
15/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
01:04 | 2025-11-16
تواضع وائل جسار يأسر القلوب.. هذا ما فعله مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفل له (فيديو)
00:17 | 2025-11-16
عندما كان عمرها 9 سنوات فقط.. شاهدوا ردة فعل نانسي عجرم على فيديو تغني وهي طفلة
15:31 | 2025-11-15
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:10 | 2025-11-15
إعلامي يدخل القفص الذهبي.. والعروس من خارج الوسط
14:15 | 2025-11-15
قفز من السيارة.. تفاصيل جديدة عن حادث أحمد سعد
12:17 | 2025-11-15
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 08:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 08:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 08:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24