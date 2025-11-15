Advertisement

فنون ومشاهير

أنغام تطمئن جمهورها

15-11-2025 | 23:00
Doc-P-1442700-638988454125741811.jpg
Doc-P-1442700-638988454125741811.jpg photos 0
طمأنت النجمة أنغام جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية بعد الوعكة المؤلمة التي مرت بها مؤخرا، والتي استدعت سفرها إلى ألمانيا والخضوع لعملية جراحية لاستئصال جزء من البنكرياس.
وقالت أنغام في لقاء مع "إي تي بالعربي": "الحمد لله أحسن كتير، البركة في دعاء الناس وربنا قبل أي حد، والشفا بيحصل على إيد الناس في الحقيقة والله، وأنا كل ما بقابل جمهور في أي بلد بحس إني بقيت أحسن نفسيا، خاصة إني كنت خارجة من وعكة كبيرة كانت مأثرة نفسيا عليا جدا وعاملة ليا رعب، ومرة ورا التانية لما بقابل جمهوري بحس إنه فيه علاج نفسي بيحصل".

وعن الاحتفالية الخاصة التي يخصصها لها موسم الرياض قالت: "حاجة عظيمة وكبيرة وحطت عليا مسؤولية ضخمة جدا". وكان موسم الرياض قد أعلن عن إقامة احتفالية فنية كبرى بمناسبة تعافي أنغام، في ليلة رأس السنة 31 كانون الاول ضمن فعاليات الموسم لهذا العام.

ومن جهتها أوضحت أنغام، في تصريحات على هامش حفلتها الأخيرة في السعودية: "حقيقي أنا اتفاجأت زيكم بالظبط وأنا على المسرح، وحسيت بفرحة كبيرة جدا، فرحة مش عادية، ولكن في نفس الوقت حسيت بخوف وبالمسؤولية، وبعد نجاح حفلة النهاردة بالشكل العظيم خوفت أكتر، فأدعولي أعمل حفله أحلى يوم 31".
