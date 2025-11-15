أنغام تطمئن جمهورها

Advertisement

وقالت أنغام في لقاء مع "إي تي بالعربي": "الحمد لله أحسن كتير، البركة في دعاء الناس وربنا قبل أي حد، والشفا بيحصل على إيد الناس في الحقيقة والله، وأنا كل ما بقابل جمهور في أي بلد بحس إني بقيت أحسن نفسيا، خاصة إني كنت خارجة من وعكة كبيرة كانت مأثرة نفسيا عليا جدا وعاملة ليا رعب، ومرة ورا التانية لما بقابل جمهوري بحس إنه فيه علاج نفسي بيحصل".وعن الاحتفالية الخاصة التي يخصصها لها قالت: "حاجة عظيمة وكبيرة وحطت عليا مسؤولية ضخمة جدا". وكان موسم قد أعلن عن إقامة احتفالية فنية كبرى بمناسبة تعافي أنغام، في ليلة رأس السنة 31 كانون الاول ضمن فعاليات الموسم لهذا العام.ومن جهتها أوضحت أنغام، في تصريحات على هامش حفلتها الأخيرة في : "حقيقي أنا اتفاجأت زيكم بالظبط وأنا على المسرح، وحسيت بفرحة كبيرة جدا، فرحة مش عادية، ولكن في نفس الوقت حسيت بخوف وبالمسؤولية، وبعد نجاح حفلة النهاردة بالشكل العظيم خوفت أكتر، فأدعولي أعمل حفله أحلى يوم 31".