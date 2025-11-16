من داخل الفندق.. نجمة تكتشف أن حبيبها الممثل متزوج

Advertisement

وأوضحت لارا، البالغة اليوم 53 عامًا، أنها تعرّفت إلى هانام (45 عامًا) عام 1999 عبر الممثل كوتون، بعد أن شاهدته في مسلسل "Queer As Folk" وأبدت إعجابها به، قائلة إنهما "انسجما سريعًا"، وإن تشارلي كان "يجيد جعل من أمامه يشعر بتميز كبير".وتروي أن العلاقة تطوّرت لدرجة أن هانام كان يخطط لأخذها معه إلى بينما كان يحاول دخول هوليوود، قبل أن ينقطع تواصله فجأة، ويتوقف هاتفه عن العمل، ويرفض وكيله وقتها إعطاءها أي وسيلة اتصال جديدة به، ما جعلها "تتقبل الأمر" وتنهي العلاقة عمليًا.بعد نحو ستة أشهر، عاد تشارلي واتصل بها مجددًا طالبًا استئناف العلاقة والانتقال للعيش معًا، لتعود المواعدة بينهما من جديد، من دون أن يذكر لها أنه كان قد تزوّج في تلك الأثناء من كاثرين، ابنة المخرج تاون، بعد تعارفهما في اختبار لمسلسل "Dawson’s Creek" وزواجهما في حفل صغير في لاس فيغاس.وقالت لارا إنها بدأت تلاحظ تغيّرًا في تصرفاته ووصفته بأنه أصبح "وقحًا للغاية" أثناء العمل في موقع تصوير، فقررت مع أنتوني كوتون مواجهته، وتوجها إلى الفندق الذي يقيم فيه. وتضيف: "طلبنا من الاستقبال أن ينادوه، وعندما نزل كان متوترًا بشكل غريب، ثم ظهرت فتاة أمريكية جميلة للغاية، لطيفة ورائعة، وكانت زوجته".وتتابع لارا أنها كانت ترتدي "زيًّا غريبًا من أزياء المهرجانات في التسعينيات"، وأنها رمت مشروبها ومشروب أنتوني لحظة إدراكها حقيقة الموقف، قبل أن تغادر الفندق مسرعة، ثم تعود إلى المتحدة وتحجز رحلة إلى "للابتعاد قدر الإمكان عن كل ما حدث". (دايلي مايل)