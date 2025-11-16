Advertisement

فنون ومشاهير

من داخل الفندق.. نجمة تكتشف أن حبيبها الممثل متزوج

Lebanon 24
16-11-2025 | 03:45
Doc-P-1442784-638988869828159458.png
Doc-P-1442784-638988869828159458.png photos 0
كشفت لارا إير، نجمة برنامج "متزوجون من النظرة الأولى" بنسخته البريطانية عام 2022، أنها عاشت علاقة عاطفية مع نجم هوليوود تشارلي هانام في أواخر التسعينيات وبداية الألفية، قبل أن تكتشف فجأة أنه كان متزوجًا طوال تلك الفترة.
وأوضحت لارا، البالغة اليوم 53 عامًا، أنها تعرّفت إلى هانام (45 عامًا) عام 1999 عبر الممثل أنتوني كوتون، بعد أن شاهدته في مسلسل "Queer As Folk" وأبدت إعجابها به، قائلة إنهما "انسجما سريعًا"، وإن تشارلي كان "يجيد جعل من أمامه يشعر بتميز كبير".

وتروي أن العلاقة تطوّرت لدرجة أن هانام كان يخطط لأخذها معه إلى الولايات المتحدة بينما كان يحاول دخول هوليوود، قبل أن ينقطع تواصله فجأة، ويتوقف هاتفه عن العمل، ويرفض وكيله وقتها إعطاءها أي وسيلة اتصال جديدة به، ما جعلها "تتقبل الأمر" وتنهي العلاقة عمليًا.

بعد نحو ستة أشهر، عاد تشارلي واتصل بها مجددًا طالبًا استئناف العلاقة والانتقال للعيش معًا، لتعود المواعدة بينهما من جديد، من دون أن يذكر لها أنه كان قد تزوّج في تلك الأثناء من كاثرين، ابنة المخرج روبرت تاون، بعد تعارفهما في اختبار لمسلسل "Dawson’s Creek" وزواجهما في حفل صغير في لاس فيغاس.

وقالت لارا إنها بدأت تلاحظ تغيّرًا في تصرفاته ووصفته بأنه أصبح "وقحًا للغاية" أثناء العمل في موقع تصوير، فقررت مع أنتوني كوتون مواجهته، وتوجها إلى الفندق الذي يقيم فيه. وتضيف: "طلبنا من الاستقبال أن ينادوه، وعندما نزل كان متوترًا بشكل غريب، ثم ظهرت فتاة أمريكية جميلة للغاية، لطيفة ورائعة، وكانت زوجته".

وتتابع لارا أنها كانت ترتدي "زيًّا غريبًا من أزياء المهرجانات في التسعينيات"، وأنها رمت مشروبها ومشروب أنتوني لحظة إدراكها حقيقة الموقف، قبل أن تغادر الفندق مسرعة، ثم تعود إلى المملكة المتحدة وتحجز رحلة إلى اليابان "للابتعاد قدر الإمكان عن كل ما حدث". (دايلي مايل)
فيديو
