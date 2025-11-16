Advertisement

فنون ومشاهير

أنغام تقدم باقة من أشهر أغانيها وسط أجواء فنية راقية أمام الأهرامات

Lebanon 24
16-11-2025 | 08:03
أحيت النجمة أنغام حفل غنائي ناجح وكامل العدد في مدرج خورفكان بالشارقة، وقدمت أنغام العديد من الأغاني التي لاقت تفاعل كبير من الجمهور.
وخلال المؤتمر الصحفي لحفل أنغام، قالت أنغام إنها كانت مرعوبة والوعكة الصحية التي مرت بها تسببت لها في رعب ولكن لقاء الجمهور هو ما جعل الأزمة تمر وكأنه علاج نفسي، وأوضحت أنغام أن دعاء الجمهور ساعدها كثيرا بإذن الله طبعا في التعافي.

وكانت طرحت شركة تذكرتى تذاكر حفل النجمة أنغام المقرر إقامته يوم 1 كانون الأول المقبل في الأهرامات، وأعلنت إتاحة 6 فئات للتذاكر للجميع فى ليلة موسيقية استثنائية تجمع بين العراقة المصرية وسحر الصوت الأصيل.

وتُطل أنغام الذى يلقبها جمهورها بـ"صوت مصر" على جمهورها من أمام أعظم معالم الحضارة، لتقدم باقة من أروع وأشهر أغانيها التى حفرت اسمها فى وجدان الجمهور العربى، وسط أجواء فنية راقية تليق بمكانتها وبقيمة الحدث.
 
ويشارك أنغام في الحفل المايسترو الكبير هاني فرحات الذي يقود الأوركسترا المصاحبة لها، ليُقدّم معها تجربة موسيقية مفعمة بالإحساس والفخامة في آن واحد.
ويُنتظر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشّاق أنغام من مصر والعالم العربي، في ليلة يتجدد فيها اللقاء بين الفن الرفيع ومهد التاريخ أمام الأهرامات. (اليوم السابع)
