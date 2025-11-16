محمد الأحمد ينسحب من مسلسل كذبة سودا.. وشركة الانتاج توضح

أعلنت شركة The Wise Production عبر بيان صحفي انسحاب الممثل محمد الأحمد من بطولة مسلسل "كذبة سودا"، في خطوة أكدت فيه أنّ ضيق الوقت وعدم قدرته على التنسيق بين التزاماته الفنية الحالية ومواعيد التصوير كانا السبب الأساسي وراء القرار. وجاء ذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق تصوير العمل الذي يجمع نخبة من نجوم وسوريا.

أعربت الشركة المنتجة عن تقديرها الكبير لاحترافية محمد الأحمد خلال فترة التحضيرات، مؤكدة استمرار التحضيرات وفق الجدول المحدّد تمهيدًا لانطلاق التصوير بين ودبي. كما لفتت إلى أنها ستكشف قريبًا عن اسم النجم البديل الذي سيحلّ مكانه في البطولة إلى جانب سيرين عبدالنور، أحمد الأحمد، مجد ، أماني نَسَب، ، ، رنين مطر، فادي ، مجدي مشموشي وفكتوريا