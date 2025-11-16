17
فنون ومشاهير
بعد الحادث الذي تعرض له.. اليكم جديد الوضع الصحي لأحمد سعد
Lebanon 24
16-11-2025
|
23:00
A-
A+
وجه حساب "
روتانا
لايف" على منصة "إكس" رسالة لجمهور الفنان
أحمد سعد
، طمأنه من خلالها على حالته الصحية، واستقرارها، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يخرج من المستشفى في الفترة القريبة المقبلة.
وقال الحساب: نُطمئن جمهور النجم أحمد سعد بأن حالته الصحية مستقرة بعد تعرضه لحادث سير. ومن المتوقع أن يغادر المستشفى قريباً بعد استكمال الفحوصات والاطمئنان على سلامته.
واختتم الحساب الرسالة بالقول: الحمد لله على سلامتك يا نجم، ما تشوف شر.
