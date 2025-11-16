بعد الحادث الذي تعرض له.. اليكم جديد الوضع الصحي لأحمد سعد

وجه حساب " لايف" على منصة "إكس" رسالة لجمهور الفنان ، طمأنه من خلالها على حالته الصحية، واستقرارها، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يخرج من المستشفى في الفترة القريبة المقبلة.

وقال الحساب: نُطمئن جمهور النجم أحمد سعد بأن حالته الصحية مستقرة بعد تعرضه لحادث سير. ومن المتوقع أن يغادر المستشفى قريباً بعد استكمال الفحوصات والاطمئنان على سلامته.



واختتم الحساب الرسالة بالقول: الحمد لله على سلامتك يا نجم، ما تشوف شر.