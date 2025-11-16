Advertisement

فنون ومشاهير

بعد الحادث الذي تعرض له.. اليكم جديد الوضع الصحي لأحمد سعد

Lebanon 24
16-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1442995-638989302414044243.jpeg
Doc-P-1442995-638989302414044243.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه حساب "روتانا لايف" على منصة "إكس" رسالة لجمهور الفنان أحمد سعد، طمأنه من خلالها على حالته الصحية، واستقرارها، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يخرج من المستشفى في الفترة القريبة المقبلة.
Advertisement
وقال الحساب: نُطمئن جمهور النجم أحمد سعد بأن حالته الصحية مستقرة بعد تعرضه لحادث سير. ومن المتوقع أن يغادر المستشفى قريباً بعد استكمال الفحوصات والاطمئنان على سلامته.

واختتم الحساب الرسالة بالقول: الحمد لله على سلامتك يا نجم، ما تشوف شر.
مواضيع ذات صلة
بعد تعرّضها لحادث سير مروّع... هذا جديد الوضع الصحيّ للإعلاميّة والفنانة المعروفة
lebanon 24
17/11/2025 07:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروع.. هذا ما كشفه شقيق الفنان أحمد سعد عن وضعه
lebanon 24
17/11/2025 07:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر إيجابيّ عن مايكل شوماخر... إليكم جديد وضعه الصحيّ
lebanon 24
17/11/2025 07:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
lebanon 24
17/11/2025 07:16:59 Lebanon 24 Lebanon 24

أحمد سعد

روتانا

أحمد س

تانا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:59 | 2025-11-16
13:00 | 2025-11-16
10:06 | 2025-11-16
08:03 | 2025-11-16
04:25 | 2025-11-16
04:04 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24