ضبط مخدرات بحوزة فنان... وهذا ما اعترف به خلال التحقيق معه



Advertisement



وبحسب التحقيقات، عثرت دورية أمنيّة على 5 غرامات من "الماريغوانا" فى المقعد الخلفي لسيارة ألفونس. قررت نيابة في مصر، إخلاء سبيل الفنان المصري بعد التحقيق معه، اثر ضبط كمية من مخدر "الماريغوانا" داخل سيارته في .وبحسب التحقيقات، عثرت دورية أمنيّة على 5 غرامات من "الماريغوانا" فى المقعد الخلفي لسيارة ألفونس.



واعترف الفنان بحيازته للمادة المضبوطة وللسيارة التي كان يقودها، وأشار إلى أنّه كان يقوم بتوصيل زوجته إلى الميدان لإنهاء إجراءات مرتبطة بالتقدم إلى وظيفة. (الامارات 24)