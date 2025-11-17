21
فنون ومشاهير
ضبط مخدرات بحوزة فنان... وهذا ما اعترف به خلال التحقيق معه
Lebanon 24
17-11-2025
|
10:22
A-
A+
قررت نيابة
قصر النيل
في مصر، إخلاء سبيل الفنان المصري
شادي ألفونس
بعد التحقيق معه، اثر ضبط كمية من مخدر "الماريغوانا" داخل سيارته في
ميدان التحرير
.
وبحسب التحقيقات، عثرت دورية أمنيّة على 5 غرامات من "الماريغوانا" فى المقعد الخلفي لسيارة ألفونس.
واعترف الفنان بحيازته للمادة المضبوطة وللسيارة التي كان يقودها، وأشار إلى أنّه كان يقوم بتوصيل زوجته إلى الميدان لإنهاء إجراءات مرتبطة بالتقدم إلى وظيفة. (الامارات 24)
