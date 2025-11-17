"لا بتاكل ولا بتشرب"... شقيقة شيماء سعيد تكشف حالتها بعد وفاة زوجها (فيديو)

Advertisement

ونشرت سلمى عبر صفحتها على مقطع فيديو، وعلّقت عليه قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل كلمة اتقالت ظلم في حق شيماء ربنا عالم بالقلوب، وعارف الحقيقة كويس، أنا مسامحة اللي ظلمني، وبسيب حقى عند ربنا وهو أحكم الحاكمين".وعلقت شقيقة شيماء على الصورة المتداولة مؤخرًا والتي ظهرت فيها شقيقتها بملابس منزلية، وقالت: "الصورة اللي نزلت ليها بالبيجامة نزلت بالغلط.. وهي فاقدة الوعي.. الصورة دي متسربة وقديمة ونزلت على صفحتي في خلال 5 ثواني بالغلط.. في واحدة جوزها ميت هتلبس بيجامة عليها كريزة".وأضافت: "شيماء مقلعتش الأسود، ومعندهاش وعي ولا إدراك، ولا بتعرف تتكلم ولا تقف على رجلها، وإيديها اتخرمت من كتر تعليق المحاليل، وبقت ولا بتاكل ولا بتشرب، سيبوها في حالها، وبتلف على المستشفيات، ادعولها ربنا يصبر قلبها".وأكدت أن شقيقتها شيماء سعيد حالتها النفسية ما زالت غير مستقرة منذ وفاة زوجها المطرب الشعبي الراحل الليثي.ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عالمنا عن عمر 46 عاما، يوم الإثنين الماضي، إثر إصاباته في حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة ، فجر الجمعة الماضية.