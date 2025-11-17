Advertisement

فنون ومشاهير

"لا بتاكل ولا بتشرب"... شقيقة شيماء سعيد تكشف حالتها بعد وفاة زوجها (فيديو)

Lebanon 24
17-11-2025 | 15:20
أوضحت سلمى، شقيقة شيماء سعيد زوجة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، أن شقيقتها تمر بأزمة صحية.
ونشرت سلمى عبر صفحتها على فيسبوك مقطع فيديو، وعلّقت عليه قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل كلمة اتقالت ظلم في حق شيماء ربنا عالم بالقلوب، وعارف الحقيقة كويس، أنا مسامحة اللي ظلمني، وبسيب حقى عند ربنا وهو أحكم الحاكمين".


وعلقت شقيقة شيماء على الصورة المتداولة مؤخرًا والتي ظهرت فيها شقيقتها بملابس منزلية، وقالت: "الصورة اللي نزلت ليها بالبيجامة نزلت بالغلط.. وهي فاقدة الوعي.. الصورة دي متسربة وقديمة ونزلت على صفحتي في خلال 5 ثواني بالغلط.. في واحدة جوزها ميت هتلبس بيجامة عليها كريزة".


وأضافت: "شيماء مقلعتش الأسود، ومعندهاش وعي ولا إدراك، ولا بتعرف تتكلم ولا تقف على رجلها، وإيديها اتخرمت من كتر تعليق المحاليل، وبقت ولا بتاكل ولا بتشرب، سيبوها في حالها، وبتلف على المستشفيات، ادعولها ربنا يصبر قلبها".


وأكدت أن شقيقتها شيماء سعيد حالتها النفسية ما زالت غير مستقرة منذ وفاة زوجها المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي.


ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عالمنا عن عمر 46 عاما، يوم الإثنين الماضي، إثر إصاباته في حادث سير مروع وقع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، فجر الجمعة الماضية.



