فنون ومشاهير

تعرّض لأزمة صحية.. فنان شهير خضع لجراحة دقيقة في ألمانيا وتكتم حول مرضه

Lebanon 24
17-11-2025 | 23:25
أفيد مؤخرا ان الفنان المصري تامر حسني خضع لجراحة دقيقة في العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام الماضية وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة استدعت تدخلاً عاجلاً.
وكشف مصدر مقرب من حسني في تصريحات خاصة لـ "العربية" أن الأخير شعر بآلام متزايدة منذ فترة، وبعد خضوعه لعدة فحوصات وتحاليل طبية، أكد له الأطباء ضرورة إجراء جراحة دقيقة، مشيرا إلى أن تامر أصر على تأجيل العملية، بسبب ارتباطه المسبق بعدة حفلات ضمن جولته الغنائية في أوروبا.

وأضاف المصدر أن حسني توجه إلى المستشفى في ألمانيا فور انتهائه من حفلاته المقررة، حيث خضع للجراحة الدقيقة، والتي تكتم على تفاصيلها، مفضلاً عدم الإعلان عن أزمته الصحية لتجنب إثارة قلق جمهوره، وموضحا أن حسني أمضى عدة أيام تحت الملاحظة الطبية قبل أن يُسمح له بالمغادرة.

وأوضح المصدر أن الفريق الطبي المعالج سمح لحسني بقضاء فترة النقاهة في منزله، كما طلب منه الخضوع لفحوصات وتحاليل إضافية خلال الفترة القادمة للاطمئنان الكامل على حالته الصحية ومتابعة نتائج الجراحة التي أجراها.
