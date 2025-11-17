24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
21
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تعرّض لأزمة صحية.. فنان شهير خضع لجراحة دقيقة في ألمانيا وتكتم حول مرضه
Lebanon 24
17-11-2025
|
23:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفيد مؤخرا ان الفنان المصري
تامر حسني
خضع لجراحة دقيقة في العاصمة
الألمانية برلين
خلال الأيام الماضية وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة استدعت تدخلاً عاجلاً.
Advertisement
وكشف مصدر مقرب من حسني في تصريحات خاصة لـ "العربية" أن الأخير شعر بآلام متزايدة
منذ فترة
، وبعد خضوعه لعدة فحوصات وتحاليل طبية، أكد له الأطباء ضرورة إجراء جراحة دقيقة، مشيرا إلى أن تامر أصر على تأجيل العملية، بسبب ارتباطه المسبق بعدة حفلات ضمن جولته الغنائية في
أوروبا
.
وأضاف المصدر أن حسني توجه إلى المستشفى في
ألمانيا
فور انتهائه من حفلاته المقررة، حيث خضع للجراحة الدقيقة، والتي تكتم على تفاصيلها، مفضلاً عدم الإعلان عن أزمته الصحية لتجنب إثارة قلق جمهوره، وموضحا أن حسني أمضى عدة أيام تحت الملاحظة الطبية قبل أن يُسمح له بالمغادرة.
وأوضح المصدر أن الفريق الطبي المعالج سمح لحسني بقضاء فترة النقاهة في منزله، كما طلب منه الخضوع لفحوصات وتحاليل إضافية خلال الفترة
القادمة
للاطمئنان الكامل على حالته الصحية ومتابعة نتائج الجراحة التي أجراها.
مواضيع ذات صلة
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
Lebanon 24
دخل إلى المستشفى... فنان لبنانيّ شهير خضع لعمليّة جراحيّة دقيقة في عنقه
18/11/2025 11:14:39
18/11/2025 11:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير في أميركا.. وخضوعها لجراحة دقيقة (صورة)
Lebanon 24
تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير في أميركا.. وخضوعها لجراحة دقيقة (صورة)
18/11/2025 11:14:39
18/11/2025 11:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تتعرض لأزمة صحية وتُنقل إلى المستشفى
Lebanon 24
فنانة تتعرض لأزمة صحية وتُنقل إلى المستشفى
18/11/2025 11:14:39
18/11/2025 11:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صدور قرار بحبسها.. فنانة شهيرة تتعرّض لأزمة صحية مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
بعد صدور قرار بحبسها.. فنانة شهيرة تتعرّض لأزمة صحية مفاجئة (صورة)
18/11/2025 11:14:39
18/11/2025 11:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الألمانية برلين
تامر حسني
الألمانية
منذ فترة
امل على
القادمة
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
سيارته تحطمت وتهشمت بالكامل.. فنان ينجو من حادث سير مروع (صورة)
Lebanon 24
سيارته تحطمت وتهشمت بالكامل.. فنان ينجو من حادث سير مروع (صورة)
03:52 | 2025-11-18
18/11/2025 03:52:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقل إلى المستشفى.. الرئيس عون أوفد شلالا للاطمئنان إلى صحة الفنان القدير احسان صادق
Lebanon 24
نُقل إلى المستشفى.. الرئيس عون أوفد شلالا للاطمئنان إلى صحة الفنان القدير احسان صادق
02:58 | 2025-11-18
18/11/2025 02:58:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ستمنعها من دخول مصر.. إعلامية شهيرة تتقدم ببلاغ ضد مايا دياب إليكم السبب
Lebanon 24
ستمنعها من دخول مصر.. إعلامية شهيرة تتقدم ببلاغ ضد مايا دياب إليكم السبب
02:29 | 2025-11-18
18/11/2025 02:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة مروعة.. مقتل نجمة شهيرة عن عمر 21 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بطريقة مروعة.. مقتل نجمة شهيرة عن عمر 21 عاماً (صورة)
02:21 | 2025-11-18
18/11/2025 02:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار منعها من الغناء في مصر.. تطور جديد في أزمة هيفا وهبي
Lebanon 24
بعد قرار منعها من الغناء في مصر.. تطور جديد في أزمة هيفا وهبي
01:03 | 2025-11-18
18/11/2025 01:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
Lebanon 24
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
07:35 | 2025-11-17
17/11/2025 07:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
10:01 | 2025-11-17
17/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
10:30 | 2025-11-17
17/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
06:55 | 2025-11-17
17/11/2025 06:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
16:12 | 2025-11-17
17/11/2025 04:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:52 | 2025-11-18
سيارته تحطمت وتهشمت بالكامل.. فنان ينجو من حادث سير مروع (صورة)
02:58 | 2025-11-18
نُقل إلى المستشفى.. الرئيس عون أوفد شلالا للاطمئنان إلى صحة الفنان القدير احسان صادق
02:29 | 2025-11-18
ستمنعها من دخول مصر.. إعلامية شهيرة تتقدم ببلاغ ضد مايا دياب إليكم السبب
02:21 | 2025-11-18
بطريقة مروعة.. مقتل نجمة شهيرة عن عمر 21 عاماً (صورة)
01:03 | 2025-11-18
بعد قرار منعها من الغناء في مصر.. تطور جديد في أزمة هيفا وهبي
23:00 | 2025-11-17
ابنتا عمرو دياب تستمتعان بوقتهما مع الأصدقاء (صور)
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
18/11/2025 11:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
18/11/2025 11:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
18/11/2025 11:14:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24