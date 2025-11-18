Advertisement

فنون ومشاهير

بعد قرار منعها من الغناء في مصر.. تطور جديد في أزمة هيفا وهبي

Lebanon 24
18-11-2025 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1443514-638990500133841934.jpg
Doc-P-1443514-638990500133841934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت محكمة القضاء الإداري في مصر حجز الدعوى التي أقامتها الفنانة هيفا وهبي ضد نقيب الموسيقيين المصريين الفنان مصطفى كامل إلى جلسة 28 كانون الأول المقبل للنطق بالحكم.
Advertisement

وانتهت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها السابق، إلى بطلان قرار النقابة بمنع الفنانة اللبنانية من الغناء داخل البلاد، مشيرة إلى أن القرار يفتقر الى السند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.

كما طالب المحامي هاني سامح، بعزل نقيب الموسيقيين، متهماً إياه بإصدار قرارات تقيّد الفن وتخالف مقتضيات العمل النقابي، مؤكداً أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية وتدخلت في المجال الفني على نحو يناهض الدستور ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.

وأكد تقرير المفوّضين أن قرار النقابة الصادر في 16 آذار الماضي بمنع هيفا من الغناء وسحب تصاريحها يُعد اعتداءً على حرية الإبداع.
 
مواضيع ذات صلة
إطلالة راقية... هيفا وهبي تخطف الأنظار مجددًا (صورة)
lebanon 24
18/11/2025 11:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
على أنغام أغنية والدتها.. ابنة هيفا وهبي بجلسة تصوير جديدة (صورة)
lebanon 24
18/11/2025 11:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد شائعة ارتباط طليقها بابنتها زينب فياض.. هكذا علّقت هيفا وهبي
lebanon 24
18/11/2025 11:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بطليق والدتها.. ابنة هيفا وهبي تخرج عن صمتها وهذا ما قالته (صورة)
lebanon 24
18/11/2025 11:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24

محكمة القضاء الإداري

مصطفى كامل

هيفا وهبي

اللبنانية

القضاء ا

الدستور

القضاء

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:52 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2025-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:52 | 2025-11-18
02:58 | 2025-11-18
02:29 | 2025-11-18
02:21 | 2025-11-18
23:25 | 2025-11-17
23:00 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24