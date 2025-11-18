24
فنون ومشاهير
بعد قرار منعها من الغناء في مصر.. تطور جديد في أزمة هيفا وهبي
Lebanon 24
18-11-2025
|
01:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت
محكمة القضاء الإداري
في مصر حجز الدعوى التي أقامتها الفنانة
هيفا وهبي
ضد نقيب الموسيقيين المصريين الفنان
مصطفى كامل
إلى جلسة 28 كانون الأول المقبل للنطق بالحكم.
وانتهت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها السابق، إلى بطلان قرار النقابة بمنع الفنانة
اللبنانية
من الغناء داخل البلاد، مشيرة إلى أن القرار يفتقر الى السند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.
كما طالب المحامي هاني سامح، بعزل نقيب الموسيقيين، متهماً إياه بإصدار قرارات تقيّد الفن وتخالف مقتضيات العمل النقابي، مؤكداً أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية وتدخلت في المجال الفني على نحو يناهض
الدستور
ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.
وأكد تقرير المفوّضين أن قرار النقابة الصادر في 16 آذار الماضي بمنع
هيفا
من الغناء وسحب تصاريحها يُعد اعتداءً على حرية الإبداع.
محكمة القضاء الإداري
مصطفى كامل
هيفا وهبي
اللبنانية
القضاء ا
الدستور
القضاء
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
Lebanon 24
إقفال فرن للكعك العصروني بالشمع الاحمر
07:35 | 2025-11-17
17/11/2025 07:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
Lebanon 24
"القرض الحسن" معني بالامتثال المالي.. الحد من "اقتصاد الكاش" مطلب مجموعة العمل المالي
10:01 | 2025-11-17
17/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
Lebanon 24
هل ما زالت إيران قادرة على مواجهة إسرائيل؟
10:30 | 2025-11-17
17/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
Lebanon 24
هلع وإقفال محلات... إليكم ما حدث في سوق الذهب في طرابلس
06:55 | 2025-11-17
17/11/2025 06:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
Lebanon 24
ماذا يجري في صفوف عناصر "حزب الله"؟ "جيروزاليم بوست" تعلن
16:12 | 2025-11-17
17/11/2025 04:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
