بعد قرار منعها من الغناء في مصر.. تطور جديد في أزمة هيفا وهبي

قررت في مصر حجز الدعوى التي أقامتها الفنانة ضد نقيب الموسيقيين المصريين الفنان إلى جلسة 28 كانون الأول المقبل للنطق بالحكم.وانتهت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها السابق، إلى بطلان قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء داخل البلاد، مشيرة إلى أن القرار يفتقر الى السند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.كما طالب المحامي هاني سامح، بعزل نقيب الموسيقيين، متهماً إياه بإصدار قرارات تقيّد الفن وتخالف مقتضيات العمل النقابي، مؤكداً أن النقابة تجاوزت اختصاصاتها القانونية وتدخلت في المجال الفني على نحو يناهض ودور النقابات المهنية في رعاية الإبداع.وأكد تقرير المفوّضين أن قرار النقابة الصادر في 16 آذار الماضي بمنع من الغناء وسحب تصاريحها يُعد اعتداءً على حرية الإبداع.