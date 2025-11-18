Advertisement

فنون ومشاهير

بطريقة مروعة.. مقتل نجمة شهيرة عن عمر 21 عاماً (صورة)

Lebanon 24
18-11-2025 | 02:21
بطريقة مروعة توفيت صانعة المحتوى على تطبيق تيك توك موريس هاريسون المعروفة باسم "غيرلالالا" عن عمر ناهز الـ 21 عامًا وذلك بعد إصابتها بطلقات نارية في مدينة لودرديل ليكس بولاية فلوريدا الأميركية ، وفق ما أوردت مجلة "بيبول".
وبحسب بيان صادر عن مكتب شرطة مقاطعة بروارد، استجاب الضباط لبلاغ طبي حوالي الساعة السابعة مساءً، حيث عثروا على هاريسون جالسة في المقعد الأمامي لسيارة ومصابة بعدة أعيرة نارية. ونُقلت إلى مركز طبي قريب، حيث أُعلنت وفاتها.

وكانت هاريسون، وهي مصففة شعر من بومبانو بيتش بفلوريدا، حققت شهرة واسعة على تيك توك بأكثر من 235 ألف متابع قبل إغلاق صفحتها. أما حسابها على إنستغرام، الذي لا يزال نشطاً، فيضم أكثر من 41 ألف متابع يواصلون نشر رسائل العزاء.

وألقت السلطات القبض على شانويد وايت جونيور بتهمة القتل من الدرجة الأولى باستخدام سلاح ناري. ووفقًا للمحققين، قال وايت جونيور إنه كان على علاقة مع هاريسون "لبضع سنوات". 

وأشار مكتب الشرطة إلى أن خلافًا شفهيًّا نشب بينهما داخل مركبة وايت جونيور، ثم تطور إلى شجار انتهى بإطلاق النار الذي أودى بحياة هاريسون.

