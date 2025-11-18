24
ستمنعها من دخول مصر.. إعلامية شهيرة تتقدم ببلاغ ضد مايا دياب إليكم السبب
18-11-2025
02:29
كلَّفت الإعلامية
المصرية
بسمة
وهبة
المستشارة هايدي الفضالي وكيلة عنها، للتقدم ببلاغ ضد الفنانة
مايا دياب
تطالب فيه بمنع دخولها مصر، وذلك إثر الخلاف الذي نشب بينهما بعدما تدخلت مايا للدفاع عن الفنانة دينا الشربيني في أزمة طلاق الفنان كريم محمود
عبد العزيز
من زوجته آن الرفاعي.
وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد اشتعلت، بعد رد بسمة على مايا ، حيث ظهرت في فيديو عبر حساباتها على
مواقع التواصل الاجتماعي
، هاجمت فيه مايا بلهجة شديدة، مؤكدة أن الخلاف شأن يخص المصريين فقط، ومتسائلة عن سبب تدخل مايا في القضية.
وقالت وهبة: "بقولك إيه يا حلوة، ما تخرسي أنت، موضوع كده يخص المصريين مع بعض، إنت إيه اللي حشرك؟".
وأضافت: "أنت مش من بلدنا، ما تطوليش لسانك علينا، احترمي نفسك بدل ما أهزأك، والمرة الجاية يبقى الدور عليكي...".
وكانت مايا قد أطلت متحدثة في فيديو دفاعاً عن الشربيني قائلةً: "موضوع حساس وموضوع مؤذي على
السوشيال ميديا
وهو موضوع دينا الشربيني وموضوع استباحة كرامة الناس وأخلاق الناس بهذ الطريقة مش بس من الذباب الإلكتروني المريض".
