ستمنعها من دخول مصر.. إعلامية شهيرة تتقدم ببلاغ ضد مايا دياب إليكم السبب

كلَّفت الإعلامية بسمة المستشارة هايدي الفضالي وكيلة عنها، للتقدم ببلاغ ضد الفنانة تطالب فيه بمنع دخولها مصر، وذلك إثر الخلاف الذي نشب بينهما بعدما تدخلت مايا للدفاع عن الفنانة دينا الشربيني في أزمة طلاق الفنان كريم محمود من زوجته آن الرفاعي.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد اشتعلت، بعد رد بسمة على مايا ، حيث ظهرت في فيديو عبر حساباتها على ، هاجمت فيه مايا بلهجة شديدة، مؤكدة أن الخلاف شأن يخص المصريين فقط، ومتسائلة عن سبب تدخل مايا في القضية.



وقالت وهبة: "بقولك إيه يا حلوة، ما تخرسي أنت، موضوع كده يخص المصريين مع بعض، إنت إيه اللي حشرك؟".



وأضافت: "أنت مش من بلدنا، ما تطوليش لسانك علينا، احترمي نفسك بدل ما أهزأك، والمرة الجاية يبقى الدور عليكي...".

وكانت مايا قد أطلت متحدثة في فيديو دفاعاً عن الشربيني قائلةً: "موضوع حساس وموضوع مؤذي على وهو موضوع دينا الشربيني وموضوع استباحة كرامة الناس وأخلاق الناس بهذ الطريقة مش بس من الذباب الإلكتروني المريض".