في عيد ميلادها الـ 91.. هكذا عايد النجوم السيدة فيروز

فيروز التراث،
فيروز الهوية اللبنانية،
فيروز الإحساس…
كل عام وإنتِ بخير يا سيّدة الفن!#فيروز pic.twitter.com/pQYUa2m72M
— Elissa (@elissakh) November 21, 2025
في التسعين من العمر، ما زالت فيروز نبض هذا الوطن الذي ينهض كلّما غنّت له، وبوصلته التي لا تخطئ ولو غابت عنه.
لا نتحدّث اليوم عن أحزانها ولا عن خساراتها، بل نحتفي بحضورٍ لا يزال يعطينا سبباً لنحبّ لبنان، ولنصدّق أنّ الضوء أقوى من العتمة.
فيروز ليست أيقونة فقط. إنّها ذاكرة شعب،… pic.twitter.com/8ufFXSd7MX
— Ricardo Karam ريكاردو كرم (@RicardoRKaram) November 21, 2025
اليوم تشرق الشمس من على شُرفتها ويحتفل الكون بمولد عصفورة الشمس
اليوم تبتهج الملائكة وتتفتح الورود ويزيد عمر الملكة حباً وتوهجا!
فيروز.... ايتها الرفيقة والمعلمة والمُلهمة
يا من اختارتها السماوات لتملأ الكون من سحرها
يا سراً فاضحاً للنور والبريق هنيئا لنا في عيدك يا ترتيلة…
— Rima Njeim (@RimaNJEIM) November 21, 2025
