Advertisement

فنون ومشاهير

في عيد ميلادها الـ 91.. هكذا عايد النجوم السيدة فيروز

Lebanon 24
21-11-2025 | 03:21
A-
A+
Doc-P-1444923-638993189030737115.jpg
Doc-P-1444923-638993189030737115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع ذكرى الإستقلال، يُصادف اليوم 21 تشرين الثاني عيد ميلاد "سفيرتنا إلى النجوم" السيدة فيروز بعيد ميلادها الـ 91. 

فنهاد وديع حداد التي عُرفت لاحقا باسم "فيروز" ولدت في 21 تشرين الأول عام 1935. 

91 عاما حملت خلالها "جارة القمر" أحلامها وأفراحها وأحزانها وصوتها ووطنها في كل خطوة أقدمت عليها. 

وفي هذا اليوم المميز بالنسبة لفيروز على الرغم من الخسارة الكبيرة التي ألمت بها هذا العام بفقدانها ابنها الفنان زياد الرحباني، بادر عدد كبير من المشاهير إلى مُعايدتها بأصدق الكلمات. 

الفنانة إليسا بادرت إلى مُعايدة السيدة فيروز، وكتبت على حسابها على "إكس" قائلة: " فيروز التراث، فيروز الهوية اللبنانية، فيروز الإحساس…كل عام وإنتِ بخير يا سيّدة الفن!". 
 
Advertisement
 
 
من جهته، عايد الإعلامي ريكاردو كرم السيدة فيروز على طريقته، وكتب على "إكس" قائلا: "في التسعين من العمر، ما زالت فيروز نبض هذا الوطن الذي ينهض كلّما غنّت له، وبوصلته التي لا تخطئ ولو غابت عنه. "

وأضاف: "لا نتحدّث اليوم عن أحزانها ولا عن خساراتها، بل نحتفي بحضورٍ لا يزال يعطينا سبباً لنحبّ لبنان، ولنصدّق أنّ الضوء أقوى من العتمة. فيروز ليست أيقونة فقط. إنّها ذاكرة شعب، وضميره، وحنينه إلى بلدٍ أجمل. من بعيد، ما زال حضورها يرمّم فينا ما تهدّم، ويذكّرنا بأنّ الفن يمكن أن يهزم الزمن، وأنّ امرأةً واحدة، نحيلة، لا تشبه أحداً، إمرأة قادرة أن تجمع شعباً كاملاً عندما يتفرّق. فيروز في التسعين ليست ذكرى … إنّها معجزة مستمرّة."
 
 
من جهتها، كتبت الإعلامية ريما نجيم على حسابها على إكس قائلة: "اليوم تشرق الشمس من على شُرفتها ويحتفل الكون بمولد عصفورة الشمس  اليوم تبتهج الملائكة وتتفتح الورود ويزيد عمر الملكة حباً وتوهجا!  فيروز.... ايتها الرفيقة والمعلمة والمُلهمة ، يا من اختارتها السماوات لتملأ الكون من سحرها ، يا سراً فاضحاً للنور والبريق هنيئا لنا في عيدك يا ترتيلة الكنائس وترنيمة المحبة ، يا صوتاً سبق الفجر ليعلن بداياتنا … يا عمراً سبقنا الى مواعيد الحب الاول واختتم رحلة الحب الاخير . وانا اشهد على ثمانينات عمرها اعلّم اطفالي حبّها احفرها وشماً على جبينهم وفي قلوبهم وإن عيّروهم يوما بانقسامات لبنانهم :قالوا لبناني... فيروز". 
 



مواضيع ذات صلة
بمناسبة عيد ميلادها الثلاثين.. نجمة شهيرة أطلت عارية تماما على البحر! (صور)
lebanon 24
21/11/2025 15:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة مي ميقاتي تشارك في احتفالية شركة "الصباح" بمناسبة عيد تأسيسها الـ71
lebanon 24
21/11/2025 15:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بأجواء مميزة.. مذيعة أخبار الـ MTV تحتفل بعيد ميلادها الـ 29 (صور)
lebanon 24
21/11/2025 15:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: عملياتنا أسفرت عن مصادرة 91 طنا من المخدرات خلال الشهر الماضي فقط
lebanon 24
21/11/2025 15:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

الملائكة

من جهته

الملكة

لبنان

الملا

أحلام

الفجر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2025-11-21
04:43 | 2025-11-21
04:41 | 2025-11-21
03:53 | 2025-11-21
02:10 | 2025-11-21
00:01 | 2025-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24