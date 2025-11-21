في عيد ميلادها الـ 91.. هكذا عايد النجوم السيدة فيروز

مع ذكرى الإستقلال، يُصادف اليوم 21 تشرين الثاني عيد ميلاد "سفيرتنا إلى النجوم" السيدة فيروز بعيد ميلادها الـ 91.



فنهاد وديع حداد التي عُرفت لاحقا باسم "فيروز" ولدت في 21 تشرين الأول عام 1935.



91 عاما حملت خلالها "جارة القمر" أحلامها وأفراحها وأحزانها وصوتها ووطنها في كل خطوة أقدمت عليها.



وفي هذا اليوم المميز بالنسبة لفيروز على الرغم من الخسارة الكبيرة التي ألمت بها هذا العام بفقدانها ابنها الفنان زياد الرحباني، عدد كبير من المشاهير إلى مُعايدتها بأصدق الكلمات.



الفنانة إليسا بادرت إلى مُعايدة السيدة فيروز، وكتبت على حسابها على "إكس" قائلة: " فيروز التراث، فيروز الهوية ، فيروز الإحساس…كل عام وإنتِ بخير يا سيّدة الفن!".

كل عام وإنتِ بخير يا سيّدة الفن!#فيروز pic.twitter.com/pQYUa2m72M — Elissa (@elissakh) November 21, 2025 Advertisement

، عايد الإعلامي ريكاردو كرم السيدة فيروز على طريقته، وكتب على "إكس" قائلا: "في التسعين من العمر، ما زالت فيروز نبض هذا الوطن الذي ينهض كلّما غنّت له، وبوصلته التي لا تخطئ ولو غابت عنه. "



وأضاف: "لا نتحدّث اليوم عن أحزانها ولا عن خساراتها، بل نحتفي بحضورٍ لا يزال يعطينا سبباً لنحبّ ، ولنصدّق أنّ الضوء أقوى من العتمة. فيروز ليست أيقونة فقط. إنّها ذاكرة شعب، وضميره، وحنينه إلى بلدٍ أجمل. من بعيد، ما زال حضورها يرمّم فينا ما تهدّم، ويذكّرنا بأنّ الفن يمكن أن يهزم الزمن، وأنّ امرأةً واحدة، نحيلة، لا تشبه أحداً، إمرأة قادرة أن تجمع شعباً كاملاً عندما يتفرّق. فيروز في التسعين ليست ذكرى … إنّها معجزة مستمرّة."

من جهتها، كتبت الإعلامية ريما نجيم على حسابها على إكس قائلة:

من جهتها، كتبت الإعلامية ريما نجيم على حسابها على إكس قائلة: "اليوم تشرق الشمس من على شُرفتها ويحتفل بمولد عصفورة الشمس اليوم تبتهج وتتفتح الورود ويزيد عمر حباً وتوهجا! فيروز.... ايتها الرفيقة والمعلمة والمُلهمة ، يا من اختارتها السماوات لتملأ الكون من سحرها ، يا سراً فاضحاً للنور والبريق هنيئا لنا في عيدك يا ترتيلة الكنائس وترنيمة المحبة ، يا صوتاً سبق ليعلن بداياتنا … يا عمراً سبقنا الى مواعيد الحب الاول واختتم رحلة الحب الاخير . وانا اشهد على ثمانينات عمرها اعلّم اطفالي حبّها احفرها وشماً على جبينهم وفي قلوبهم وإن عيّروهم يوما بانقسامات لبنانهم :قالوا لبناني... فيروز".