فنون ومشاهير

تُعاني من حالة اكتئاب.. شيرين عبد الوهاب تلجأ إلى طبيبها الخاص وهذا ما طلبته منه

Lebanon 24
21-11-2025 | 03:53
أفادت أنباء مؤخرا ان الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ازدادت معاناتها مع الاكتئاب، ما دفعها بحسب ما يتم تداوله إلى اللجوء لطبيبها الخاص الدكتور نبيل عبد المقصود للحصول على الدعم والعلاج اللازم.
وذكر عدد من محبي شيرين عبر منصّات التواصل أنها طلبت من طبيبها تجنيبها أي أخبار سلبية قد تؤثر عليها نفسيًا، مشيرين إلى أن حالتها الحالية تتطلّب الابتعاد عن كل ما قد يسبب لها ضغطًا أو توتّرًا.
