تُعاني من حالة اكتئاب.. شيرين عبد الوهاب تلجأ إلى طبيبها الخاص وهذا ما طلبته منه

أفادت أنباء مؤخرا ان الفنانة ازدادت معاناتها مع الاكتئاب، ما دفعها بحسب ما يتم تداوله إلى اللجوء لطبيبها الخاص الدكتور نبيل للحصول على الدعم والعلاج اللازم.وذكر عدد من محبي عبر منصّات التواصل أنها طلبت من طبيبها تجنيبها أي سلبية قد تؤثر عليها نفسيًا، مشيرين إلى أن حالتها الحالية تتطلّب الابتعاد عن كل ما قد يسبب لها ضغطًا أو توتّرًا.