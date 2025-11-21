28
o
بيروت
25
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
0
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تُعاني من حالة اكتئاب.. شيرين عبد الوهاب تلجأ إلى طبيبها الخاص وهذا ما طلبته منه
Lebanon 24
21-11-2025
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت أنباء مؤخرا ان الفنانة
المصرية
شيرين عبدالوهاب
ازدادت معاناتها مع الاكتئاب، ما دفعها بحسب ما يتم تداوله إلى اللجوء لطبيبها الخاص الدكتور نبيل
عبد المقصود
للحصول على الدعم والعلاج اللازم.
Advertisement
وذكر عدد من محبي
شيرين
عبر منصّات التواصل أنها طلبت من طبيبها تجنيبها أي
أخبار
سلبية قد تؤثر عليها نفسيًا، مشيرين إلى أن حالتها الحالية تتطلّب الابتعاد عن كل ما قد يسبب لها ضغطًا أو توتّرًا.
مواضيع ذات صلة
عن تطورات حالة شيرين عبد الوهاب وتواجدها في سويسرا.. هذا ما كشفه حسام حبيب (فيديو)
Lebanon 24
عن تطورات حالة شيرين عبد الوهاب وتواجدها في سويسرا.. هذا ما كشفه حسام حبيب (فيديو)
21/11/2025 15:51:02
21/11/2025 15:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب مُجددًا في أزمة.. مُتهمة بالتزوير!
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب مُجددًا في أزمة.. مُتهمة بالتزوير!
21/11/2025 15:51:02
21/11/2025 15:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن سفرها إلى "وجهة سرية" ومعاناتها من الاكتئاب.. تطورات جديدة عن شيرين عبد الوهاب
Lebanon 24
بعد الحديث عن سفرها إلى "وجهة سرية" ومعاناتها من الاكتئاب.. تطورات جديدة عن شيرين عبد الوهاب
21/11/2025 15:51:02
21/11/2025 15:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كبارة: ما تعاني منه طرابلس نتيجة اهمال مزمن
Lebanon 24
كبارة: ما تعاني منه طرابلس نتيجة اهمال مزمن
21/11/2025 15:51:02
21/11/2025 15:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبدالوهاب
عبد المقصود
عبد الوهاب
عبدالوهاب
شيرين عبد
نبيل عبد
المصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
إلى فيروز..
Lebanon 24
إلى فيروز..
05:00 | 2025-11-21
21/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تقديم استقالتها قبل سنوات.. كارلا حداد تعود الى الـ MTV! (فيديو)
Lebanon 24
بعد تقديم استقالتها قبل سنوات.. كارلا حداد تعود الى الـ MTV! (فيديو)
04:43 | 2025-11-21
21/11/2025 04:43:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عيد فيروز الـ91… صوت لبنان الذي لا يشيخ
Lebanon 24
بالفيديو: عيد فيروز الـ91… صوت لبنان الذي لا يشيخ
04:41 | 2025-11-21
21/11/2025 04:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلادها الـ 91.. هكذا عايد النجوم السيدة فيروز
Lebanon 24
في عيد ميلادها الـ 91.. هكذا عايد النجوم السيدة فيروز
03:21 | 2025-11-21
21/11/2025 03:21:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الانتقادات التي طالتها خلال فترة وجوده في المستشفى.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل عن تامر حسني (فيديو)
Lebanon 24
بعد الانتقادات التي طالتها خلال فترة وجوده في المستشفى.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل عن تامر حسني (فيديو)
02:10 | 2025-11-21
21/11/2025 02:10:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مباشرة على الهواء... شاهدوا كيف بكت إعلاميّة الـ"أم تي في" ديانا فاخوري (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء... شاهدوا كيف بكت إعلاميّة الـ"أم تي في" ديانا فاخوري (فيديو)
11:26 | 2025-11-20
20/11/2025 11:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ بشرّي... العثور على جثتين داخل منزل
Lebanon 24
حادثة مروّعة تهزّ بشرّي... العثور على جثتين داخل منزل
10:58 | 2025-11-20
20/11/2025 10:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للحظة توقيف نوح زعيتر.. شاهدوه
Lebanon 24
فيديو للحظة توقيف نوح زعيتر.. شاهدوه
09:45 | 2025-11-20
20/11/2025 09:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
02:30 | 2025-11-21
21/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدث في فروع "ستوريز كوفي"؟
Lebanon 24
ماذا يحدث في فروع "ستوريز كوفي"؟
10:08 | 2025-11-20
20/11/2025 10:08:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2025-11-21
إلى فيروز..
04:43 | 2025-11-21
بعد تقديم استقالتها قبل سنوات.. كارلا حداد تعود الى الـ MTV! (فيديو)
04:41 | 2025-11-21
بالفيديو: عيد فيروز الـ91… صوت لبنان الذي لا يشيخ
03:21 | 2025-11-21
في عيد ميلادها الـ 91.. هكذا عايد النجوم السيدة فيروز
02:10 | 2025-11-21
بعد الانتقادات التي طالتها خلال فترة وجوده في المستشفى.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل عن تامر حسني (فيديو)
00:01 | 2025-11-21
قرار رسمي بمنع إعلاميتين شهيرتين من الظهور لمدة 3 أشهر.. ما السبب؟ (صورة)
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
21/11/2025 15:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
21/11/2025 15:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
21/11/2025 15:51:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24