فنون ومشاهير
بلوك جديد.. هكذا يستعد أحمد العوضي للمشاركة في السباق الرمضاني
Lebanon 24
21-11-2025
|
16:00
A-
A+
نشر الفنان
أحمد العوضي
صورة جديدة له من كواليس مسلسل "علي كلاي" استعدادًا لخوضه سباق
دراما رمضان
المقبل.
وعلق
العوضي
على الصورة بكلمة "علي كلاي"، لتتوالى بعدها التعليقات من متابعيه الذين أبدوا دهشتهم من اللوك الجديد الذي ظهر به.
