فنون ومشاهير

رانيا يوسف وزوجها يلفتان الأنظار على الريد كاربت (صورة)

Lebanon 24
21-11-2025 | 14:00
لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46، حيث حضرت مع زوجها، وظهرت بإطلالة جذابة.
كما حضر كل من حسين فهمي وزوجته، لقاء الخميسي، مادلين طبر، نسرين أمين، سارة نور، طارق الإبياري، المخرج تامر العشري، غادة إبراهيم، بسنت النبراوي، سامي الشيخ، عبد الرحيم كمال، داليا مصطفى، نور فخري، إلهام شاهين، صبري فواز، سلوى محمد علي، جيهان خليل، محمود حميدة وحفيديه، سلمي أبو صيف، علي السبع، بسمة، محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، منة تيسير، علي البيلي، خالد النبوي، خالد الصاوي، منال سلامة، دينا فؤاد، هنادي مهنا، نورين أبو سعدة، دونا إمام، عمرو عابد، أحمد جمال سعيد، خالد الحلفاوي، خالد سليم، كريم الشناوي، تارا عماد، محمود حجازي، محمد مهران، عماد زيادة وزوجته، صدقي صخر.



 
23:00 | 2025-11-21
