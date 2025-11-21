28
رانيا يوسف وزوجها يلفتان الأنظار على الريد كاربت (صورة)
Lebanon 24
21-11-2025
|
14:00
A-
A+
لفتت الفنانة رانيا يوسف الأنظار على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان
القاهرة
السينمائي في دورته الـ 46، حيث حضرت مع زوجها، وظهرت بإطلالة جذابة.
كما حضر كل من حسين فهمي وزوجته، لقاء الخميسي، مادلين طبر، نسرين أمين، سارة نور، طارق الإبياري، المخرج تامر العشري، غادة إبراهيم، بسنت النبراوي، سامي الشيخ،
عبد الرحيم
كمال، داليا مصطفى، نور
فخري
، إلهام
شاهين
، صبري فواز، سلوى محمد علي، جيهان خليل، محمود حميدة وحفيديه، سلمي أبو صيف،
علي السبع
، بسمة، محمد
رياض
وزوجته رانيا محمود ياسين، منة تيسير، علي البيلي، خالد النبوي، خالد الصاوي، منال سلامة، دينا
فؤاد
، هنادي مهنا، نورين أبو سعدة، دونا إمام، عمرو عابد، أحمد جمال سعيد، خالد الحلفاوي، خالد سليم، كريم الشناوي، تارا عماد، محمود حجازي، محمد مهران، عماد زيادة وزوجته، صدقي صخر.
بعد إقحام اسمها في طلاق محمود عبد العزيز.. دينا الشربيني تُقدم على هذه الخطوة
Lebanon 24
بعد إقحام اسمها في طلاق محمود عبد العزيز.. دينا الشربيني تُقدم على هذه الخطوة
04:16 | 2025-11-22
22/11/2025 04:16:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مسنوداً على أذرع عدد من مرافقيه.. أحمد سعد يحيي أول حفل له بعد تعرضه لحادث سير (فيديو)
Lebanon 24
مسنوداً على أذرع عدد من مرافقيه.. أحمد سعد يحيي أول حفل له بعد تعرضه لحادث سير (فيديو)
03:17 | 2025-11-22
22/11/2025 03:17:12
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال تصوير مسلسل تركي.. سيارة كادت تدهس الممثلين إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
خلال تصوير مسلسل تركي.. سيارة كادت تدهس الممثلين إليكم ما حصل (فيديو)
02:50 | 2025-11-22
22/11/2025 02:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنت من أوائل الناس اللي شجعوه".. راغب علامة يخرج عن صمته في قضية فضل شاكر (فيديو)
Lebanon 24
"كنت من أوائل الناس اللي شجعوه".. راغب علامة يخرج عن صمته في قضية فضل شاكر (فيديو)
02:37 | 2025-11-22
22/11/2025 02:37:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامي محمد قيس انهار باكيا بسببها.. نادين الراسي: هذا آخر ما بقي لدي من ابني وسأتزوج قريبا (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامي محمد قيس انهار باكيا بسببها.. نادين الراسي: هذا آخر ما بقي لدي من ابني وسأتزوج قريبا (فيديو)
00:25 | 2025-11-22
22/11/2025 12:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
منخفض ثانٍ آتٍ.. الأمطار عائدة وهكذا سيكون الطقس خلال زيارة البابا إلى لبنان
09:30 | 2025-11-21
21/11/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان خلال أيام؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
ماذا سيشهد لبنان خلال أيام؟ صحيفة إسرائيلية تكشف
14:56 | 2025-11-21
21/11/2025 02:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة لبنانيّ جندته إسرائيل.. هكذا وصل "الموساد" إلى عماد مغنية!
Lebanon 24
قصة لبنانيّ جندته إسرائيل.. هكذا وصل "الموساد" إلى عماد مغنية!
12:00 | 2025-11-21
21/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نوح زعيتر.. إليكم ما كشفه "ChatGPT"
Lebanon 24
عن نوح زعيتر.. إليكم ما كشفه "ChatGPT"
13:00 | 2025-11-21
21/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن ترفع "بطاقة صفراء" في وجه لبنان
Lebanon 24
واشنطن ترفع "بطاقة صفراء" في وجه لبنان
09:00 | 2025-11-21
21/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
04:16 | 2025-11-22
بعد إقحام اسمها في طلاق محمود عبد العزيز.. دينا الشربيني تُقدم على هذه الخطوة
03:17 | 2025-11-22
مسنوداً على أذرع عدد من مرافقيه.. أحمد سعد يحيي أول حفل له بعد تعرضه لحادث سير (فيديو)
02:50 | 2025-11-22
خلال تصوير مسلسل تركي.. سيارة كادت تدهس الممثلين إليكم ما حصل (فيديو)
02:37 | 2025-11-22
"كنت من أوائل الناس اللي شجعوه".. راغب علامة يخرج عن صمته في قضية فضل شاكر (فيديو)
00:25 | 2025-11-22
الإعلامي محمد قيس انهار باكيا بسببها.. نادين الراسي: هذا آخر ما بقي لدي من ابني وسأتزوج قريبا (فيديو)
23:00 | 2025-11-21
ممثلة شهيرة تعلن انفصال والديها... وهذا ما تمنته
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
22/11/2025 15:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
22/11/2025 15:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
22/11/2025 15:53:38
Lebanon 24
Lebanon 24
