بعد إقحام اسمها في طلاق محمود عبد العزيز.. دينا الشربيني تُقدم على هذه الخطوة
22-11-2025
04:16
تقدَّم المحامي أشرف
عبد العزيز
، المستشار القانوني للفنانة
المصرية
دينا الشربيني
، ببلاغ ضد مديري 4 صفحات عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
، بتهمة نشر
أخبار كاذبة
ومضللة عن موكلته، والتشهير بها دون سند أو دليل، في إشارة إلى اتهامها بالتسبب بطلاق كريم
محمود عبد
العزيز
وآن
الرفاعي
التي أطلت أخيراً للمرة الأولى بعد الإنفصال.
وأشار عبد العزيز إلى أن الصفحات محل البلاغ تعمدت الإساءة لدينا وتشويه صورتها أمام الرأي العام، من خلال تداول محتوى مسيء، وهو ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق موكلته.
يأتي بلاغ دينا ضد مديري الصفحات استكمالاً لخطوتها الأولى للدفاع عن اسمها، بعدما حرّرت محضراً ضد مروة صبري، اتّهمتها فيه بالتشهير والسبّ والقذف.
وقالت دينا في بلاغها إن مروة خاضت في سيرتها وشهّرت بها من خلال التحدّث عن علاقتها بانفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي.
