بعد إقحام اسمها في طلاق محمود عبد العزيز.. دينا الشربيني تُقدم على هذه الخطوة

تقدَّم المحامي أشرف ، المستشار القانوني للفنانة ، ببلاغ ضد مديري 4 صفحات عبر ، بتهمة نشر ومضللة عن موكلته، والتشهير بها دون سند أو دليل، في إشارة إلى اتهامها بالتسبب بطلاق كريم وآن التي أطلت أخيراً للمرة الأولى بعد الإنفصال.وأشار عبد العزيز إلى أن الصفحات محل البلاغ تعمدت الإساءة لدينا وتشويه صورتها أمام الرأي العام، من خلال تداول محتوى مسيء، وهو ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق موكلته.يأتي بلاغ دينا ضد مديري الصفحات استكمالاً لخطوتها الأولى للدفاع عن اسمها، بعدما حرّرت محضراً ضد مروة صبري، اتّهمتها فيه بالتشهير والسبّ والقذف.وقالت دينا في بلاغها إن مروة خاضت في سيرتها وشهّرت بها من خلال التحدّث عن علاقتها بانفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي.