فنون ومشاهير

إليسا تغرد بمناسبة عيد الاستقلال: حب لبنان لا يتغير رغم التحديات

Lebanon 24
22-11-2025 | 13:31
نشرت الفنانة إليسا عبر حسابها في منصة "اكس" تغريدة بمناسبة عيد الاستقلال، عبّرت فيها عن فخرها الكبير بوصفها "أنا لبنانية"، مشيدة بحبها وارتباطها بلبنان رغم كل التحديات والصعوبات التي يمر بها الوطن. وأكدت إليسا على ثقتها بأن لبنان، رغم المشاكل، سيعود أقوى وأجمل، متمنية أن يحمي الله لبنان ويحفظه.
وجاء في تغريدتها:
"ما في شي بيكبر لي قلبي وبيحسسني بالفخر أكثر من كلمة 'أنا لبنانية'... هالبلد الزغير يلي كل مين زاره حبه وتعليق فيه، وبيلي أولاده رافعين له إسمه بالعالي. أملنا بهالبلد كبير وعنا ثقة إنه مهما كثرت عليه المشاكل، رح يرجع أعلى وأحلى. الله يحمي لبنان".
 
