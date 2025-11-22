إليسا تغرد بمناسبة عيد الاستقلال: حب لبنان لا يتغير رغم التحديات

Advertisement

نشرت الفنانة إليسا عبر حسابها في منصة "اكس" تغريدة بمناسبة عيد ، عبّرت فيها عن فخرها الكبير بوصفها "أنا لبنانية"، مشيدة بحبها وارتباطها بلبنان رغم كل التحديات والصعوبات التي يمر بها الوطن. وأكدت إليسا على ثقتها بأن ، رغم المشاكل، سيعود أقوى وأجمل، متمنية أن يحمي الله لبنان ويحفظه.وجاء في تغريدتها:"ما في شي بيكبر لي قلبي وبيحسسني بالفخر أكثر من كلمة 'أنا لبنانية'... هالبلد الزغير يلي كل مين حبه وتعليق فيه، وبيلي أولاده رافعين له إسمه بالعالي. أملنا بهالبلد كبير وعنا ثقة إنه مهما كثرت عليه المشاكل، رح يرجع أعلى وأحلى. الله يحمي لبنان".