تعاني من كسور بعد سقوطها عن المسرح.. ملكة جمال تتدهور صحتها أكثر

وفي بيان حديث، أعلنت منظمة "ملكة جمال – جامايكا" أن حالة هنري لا تتحسّن بالوتيرة المتوقعة، موضحة أنّ الفريق الطبي قرر إبقاءها في العناية المركزة لمدة أسبوع على الأقل تحت مراقبة دقيقة. ولفت البيان إلى أن شقيقتها الدكتورة فيليسيا هنري سامويلز ووالدتهما متواجدتان إلى جانبها في تايلاند لمتابعة تطورات وضعها الصحي.ودعت العائلة الجمهور في جامايكا وخارجها إلى دعم غابرييل بالدعاء والابتعاد عن ترويج الشائعات أو التعليقات التي تزيد من قلق ذويها، مع التأكيد على احترام خصوصيتها. وكان مالك مسابقة ملكة جمال الكون، راؤول روشا، قد أشار في وقت سابق إلى أن هنري لا تعاني من كسور، وأنها تحصل على الرعاية الطبية اللازمة بانتظار أي تطور إيجابي في حالتها خلال الأيام المقبلة. (العين)