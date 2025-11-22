Advertisement

فنون ومشاهير

تعاني من كسور بعد سقوطها عن المسرح.. ملكة جمال تتدهور صحتها أكثر

Lebanon 24
22-11-2025 | 15:04
Doc-P-1445589-638994460821292550.png
Doc-P-1445589-638994460821292550.png photos 0
لا تزال ملكة جمال جامايكا غابرييل هنري ترقد في غرفة العناية المركّزة في أحد مستشفيات تايلاند، بعد سقوطها المروّع عن مقدّمة مسرح مسابقة ملكة جمال الكون قبل 3 أيام، أثناء تقدمها بفستان برّاق وحذاء ذي كعب عالٍ، ما أدى إلى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى "باولو رانجسيت" لإجراء الفحوصات اللازمة.
ملكة جمال جامايكا

وفي بيان حديث، أعلنت منظمة "ملكة جمال الكون – جامايكا" أن حالة هنري لا تتحسّن بالوتيرة المتوقعة، موضحة أنّ الفريق الطبي قرر إبقاءها في العناية المركزة لمدة أسبوع على الأقل تحت مراقبة دقيقة. ولفت البيان إلى أن شقيقتها الدكتورة فيليسيا هنري سامويلز ووالدتهما متواجدتان إلى جانبها في تايلاند لمتابعة تطورات وضعها الصحي.
ملكة جمال جامايكا

ودعت العائلة الجمهور في جامايكا وخارجها إلى دعم غابرييل بالدعاء والابتعاد عن ترويج الشائعات أو التعليقات التي تزيد من قلق ذويها، مع التأكيد على احترام خصوصيتها. وكان مالك مسابقة ملكة جمال الكون، راؤول روشا، قد أشار في وقت سابق إلى أن هنري لا تعاني من كسور، وأنها تحصل على الرعاية الطبية اللازمة بانتظار أي تطور إيجابي في حالتها خلال الأيام المقبلة. (العين)
