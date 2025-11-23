Advertisement

بالصورة... فنانٌ عربيّ كبير في ذمة الله

Lebanon 24
23-11-2025 | 06:26
بعد صراع مع المرض، غيّب الموت اليوم الأحد، الفنان التونسي البارز نور الدين بن عياد عن عمر ناهز 73 عاماً.
وترك بن عياد بصمة قوية عبر العديد من الأعمال التي صنعت الفارق في الدراما والمسرح التونسيين، مثل مسلسلات "جاري يا حمودة"، "العاصفة"، "غادة"، "أستاذ مالك"، " كان يا ماكنش"، "عائلة سي الطيب"، "الحصاد".  

ومن أبرز أعماله المسرحية: "كاتب عمومي"، "أولاد الحلال"، " درجح درجح يا درجيحة"، فيما قدم في السينما فيلم "ريح السد". (ارم نيوز)
 
"نجم <a class='entities-links' href='/entity/779507549/الكوميديا/ar/1?utm_term=PublicFigures-الكوميديا&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الكوميديا&id=583676&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الكوميديا</a> التلقائية".. رحيل الفنان التونسي نور الدين بن عياد
