بالصورة... فنانٌ عربيّ كبير في ذمة الله

بعد صراع مع المرض، غيّب الموت اليوم الأحد، الفنان البارز بن عياد عن عمر ناهز 73 عاماً.

Advertisement

وترك بن عياد بصمة قوية عبر العديد من الأعمال التي صنعت الفارق في الدراما والمسرح التونسيين، مثل مسلسلات "جاري يا حمودة"، " "، "غادة"، "أستاذ مالك"، " كان يا ماكنش"، "عائلة سي "، "الحصاد".



ومن أبرز أعماله المسرحية: "كاتب عمومي"، "أولاد الحلال"، " درجح درجح يا درجيحة"، فيما قدم في السينما فيلم "ريح السد". (ارم نيوز)