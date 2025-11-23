Advertisement

فنون ومشاهير

انطلاق مسابقة للموسيقيين المحترفين لتأليف موسيقى مستوحاة من الحضارة الفينيقية

Lebanon 24
23-11-2025 | 11:11
finikia.org￼
Doc-P-1445868-638995184908692664.png
Doc-P-1445868-638995184908692664.png photos 0
أعلنت اللجنة التحضيرية لفيلم “FINIKIA” عن إطلاق مسابقة جديدة مخصصة للموسيقيين المحترفين، بعد أسبوع تقريبًا على إطلاق مسابقة الناشئين. تهدف المسابقة إلى ابتكار مقطوعة موسيقية مستوحاة من الحضارة الفينيقية، لتصبح نواة الموسيقى التصويرية للفيلم، الذي سيُنتَج بالتعاون مع هوليوود على الشاطئ اللبناني.
ويُقام الحدث خلال احتفال مباشر يوم الأحد 14 كانون الأول 2025 على مسرح جامعة سيدة اللويزةذوق مصبح، حيث ستتولى لجنة تحكيم مكوَّنة من كبار الموسيقيين اختيار أفضل مقطوعة فينيقية، وسط حضور الجمهور والمهتمين بالفن والموسيقى.

وتهدف المسابقة إلى إبراز المواهب اللبنانية وربطها بالتراث الثقافي والتاريخي الغني، ما يمنح المشاركين فرصة فريدة للمشاركة في مشروع سينمائي عالمي.

ودعت اللجنة جميع الراغبين في المشاركة إلى زيارة الموقع الرسمي للفيلم للاطلاع على شروط المسابقة والمعايير الفنية: finikia.org 

 
