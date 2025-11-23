22
فنون ومشاهير
انطلاق مسابقة للموسيقيين المحترفين لتأليف موسيقى مستوحاة من الحضارة الفينيقية
Lebanon 24
23-11-2025
|
11:11
A-
A+
finikia.org￼
photos
0
A+
A-
أعلنت
اللجنة التحضيرية
لفيلم “FINIKIA” عن إطلاق مسابقة جديدة مخصصة للموسيقيين المحترفين، بعد أسبوع تقريبًا على إطلاق مسابقة الناشئين. تهدف المسابقة إلى ابتكار مقطوعة موسيقية مستوحاة من الحضارة الفينيقية، لتصبح نواة الموسيقى التصويرية للفيلم، الذي سيُنتَج بالتعاون مع
هوليوود
على
الشاطئ اللبناني
.
ويُقام الحدث خلال احتفال مباشر
يوم الأحد
14 كانون الأول 2025 على مسرح
جامعة سيدة اللويزة
–
ذوق مصبح
، حيث ستتولى لجنة تحكيم مكوَّنة من كبار الموسيقيين اختيار أفضل مقطوعة فينيقية، وسط حضور الجمهور والمهتمين بالفن والموسيقى.
وتهدف المسابقة إلى إبراز المواهب
اللبنانية
وربطها بالتراث الثقافي والتاريخي الغني، ما يمنح المشاركين فرصة فريدة للمشاركة في مشروع سينمائي عالمي.
ودعت اللجنة جميع الراغبين في المشاركة إلى زيارة الموقع الرسمي للفيلم للاطلاع على شروط المسابقة والمعايير الفنية: finikia.org
