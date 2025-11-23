22
فنون ومشاهير
بعد حادثة ملكة جمال الكون.. ملكة جمال جامايكا تدخل العناية المركزة
Lebanon 24
23-11-2025
|
13:49
بعد تدهور مفاجئ في وضعها الصحي إثر سقوطها على المسرح، نُقلت
ملكة جمال
جامايكا
غابرييل هنري إلى وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات تايلاند. وأفاد الفريق الطبي أن حالتها لم تعد مستقرة كما بدت في الساعات الأولى عقب الحادث، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً لمتابعة تطورات وضعها الدقيق.
وتعرضت هنري للسقوط مساء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال الجولة التمهيدية لفقرة فساتين السهرة في مسابقة
ملكة جمال الكون
المقامة في تايلاند، بعدما فقدت توازنها على حافة المسرح وارتطمت بالأرض أمام الحضور، في مشهد أثار قلق المتابعين على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
ونشرت منظمة ملكة جمال
الكون
"جامايكا" عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أوضحت أن شقيقة غابرييل، الطبيبة فيليسيا هنري سامويلز، ترافقها حالياً في تايلاند إلى جانب والدتهما مورين هنري، مؤكدة أن الأطباء قرروا إبقاءها في وحدة العناية المركزة لمدة لا تقل عن سبعة أيام، لمراقبة حالتها الصحية عن كثب.
