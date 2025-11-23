بعد حادثة ملكة جمال الكون.. ملكة جمال جامايكا تدخل العناية المركزة



بعد تدهور مفاجئ في وضعها الصحي إثر سقوطها على المسرح، نُقلت غابرييل هنري إلى وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات تايلاند. وأفاد الفريق الطبي أن حالتها لم تعد مستقرة كما بدت في الساعات الأولى عقب الحادث، ما استدعى تدخلاً طبياً عاجلاً لمتابعة تطورات وضعها الدقيق.وتعرضت هنري للسقوط مساء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال الجولة التمهيدية لفقرة فساتين السهرة في مسابقة المقامة في تايلاند، بعدما فقدت توازنها على حافة المسرح وارتطمت بالأرض أمام الحضور، في مشهد أثار قلق المتابعين على .

ونشرت منظمة ملكة جمال "جامايكا" عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أوضحت أن شقيقة غابرييل، الطبيبة فيليسيا هنري سامويلز، ترافقها حالياً في تايلاند إلى جانب والدتهما مورين هنري، مؤكدة أن الأطباء قرروا إبقاءها في وحدة العناية المركزة لمدة لا تقل عن سبعة أيام، لمراقبة حالتها الصحية عن كثب.