بيونسيه وجي زي يشعلان أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس

Advertisement

وخلال جولتها في الحلبة، انضمّت بيونسيه وجي زي إلى بطل العالم لويس هاميلتون، الذي عبّر بصراحة عن خيبة أمله من الموسم الحالي واصفاً إياه بأنه الأسوأ في مسيرته، رغم الحماس الكبير الذي رافق الجولة. وشاركت بيونسيه متابعيها مقطع فيديو قصيراً عبر إنستغرام وهي تتحضّر لركوب سيارة فيراري حمراء، مرفقة الفيديو بجملة: «Give it to mama»، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين جمهورها.



أما إطلالتها فجاءت رياضية أنيقة، حيث ارتدت زيًا من تنسيق Louis Vuitton بألوان الأحمر والأسود والأبيض، وأكملت اللوك بقفازات سباق حمراء وخوذة تتناسب مع أجواء الفورمولا 1، لتتحوّل إلى واحدة من أكثر اللحظات تداولاً على .

الحدث شهد أيضاً حضوراً ضخماً لنجوم عالميين مثل بن أفليك، نعومي كامبل، وكاثرين التي ظهرت في لقطة رومانسية مع زوجها دوغلاس. كما قامت الممثلة سينثيا إريفو بجولة سريعة على الحلبة، فيما حضر لويس توملينسون لتسليم جائزة Pole Position Tire للسائق لاندو نوريس قبل انطلاق السباق. (الجديد)

خطفَت النجمة العالمية بيونسيه الأنظار بقوة خلال حضورها سباق الفورمولا 1 في لاس ، حيث ظهرت إلى جانب زوجها جي زي وسط مشاركة لافتة لكبار نجوم الذين حضروا الحدث الرياضي الأبرز في المدينة.