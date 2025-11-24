26
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
1
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
خضع لعملية دقيقة.. اليكم جديد وضع تامر حسني الصحي
Lebanon 24
24-11-2025
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
عاد الفنان
تامر حسني
إلى
القاهرة
قادماً من العاصمة
الألمانية برلين
، بعد رحلة علاج استمرت أسبوعين، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت خضوعه لجراحة دقيقة لاستئصال جزء من الكلى.
Advertisement
وكشف مصدر مقرب من الفنان المصري، في تصريحات خاصة لـ العربية.نت"، أن تامر حسني وصل إلى مصر في سرية تامة من أجل الحصول على قسط كافٍ من الراحة بمنزله دون إزعاج، لا سيما أنه ما زال يعاني من بعض الآلام الناتجة عن العملية الجراحية.
وكشف المصدر تفاصيل دقيقة حول الحالة الصحية للمغني، موضحاً أن الأطباء في مصر طمأنوه في البداية بأن الأمر مجرد "كيس صغير الحجم" في الكلى، إلا أنه فوجئ أثناء تواجده بألمانيا أن الأمر ليس كذلك، بل هو "ورم صغير الحجم" يصل قطره إلى 2 سنتيمتر، وزاد حجمه فجأة في أيام قليلة ليصل إلى 3.7 سنتيمتر، ما استدعى إجراء جراحة عاجلة لاستئصاله.
وتابع المصدر أن الجزء المستأصل ما زال قيد التحليل، ولم تصدر نتيجته بعد، إلا أن الفريق الطبي المعالج طمأن الفنان بشكل كبير.
وكان تامر حسني قد كشف بنفسه تفاصيل أزمته الصحية التي استدعت الجراحة، حيث نشر على صفحته الرسمية بموقع "
فيسبوك
" منشورا كتب فيه: "لم أكن أرغب في الحديث عن أزمتي الصحية أو أموري الشخصية.. لكن بما أن الخبر تم تداوله، أود أن أوضح أنني أعاني
منذ فترة
من أزمة صحية في الكلى".
وأضاف: "منذ أيام، استدعت حالتي التدخل الجراحي الفوري، وتم استئصال جزء من الكلى. الحمد لله على كل حال. شكراً لكل من حاول الاطمئنان عليّ، وشكراً لكل من دعا لي وما زال يدعو".
يذكر أن الفنان تامر حسني كان قد أحيا حفلين غنائيين ناجحين، الأول في
باريس
والثاني في
برلين
، قبل أيام من دخوله المستشفى.
مواضيع ذات صلة
أجرى عمليّة جراحيّة... فنان يكشف وضع تامر حسني الصحيّ
Lebanon 24
أجرى عمليّة جراحيّة... فنان يكشف وضع تامر حسني الصحيّ
24/11/2025 16:22:38
24/11/2025 16:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تامر حسني يخضع لعملية جراحية بعد إصابة خلال التمارين الرياضية
Lebanon 24
تامر حسني يخضع لعملية جراحية بعد إصابة خلال التمارين الرياضية
24/11/2025 16:22:38
24/11/2025 16:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية.. فنان شهير خضع لجراحة دقيقة في ألمانيا وتكتم حول مرضه
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية.. فنان شهير خضع لجراحة دقيقة في ألمانيا وتكتم حول مرضه
24/11/2025 16:22:38
24/11/2025 16:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وائل كفوري يخضع لعملية دقيقة.. إليكم التفاصيل
24/11/2025 16:22:38
24/11/2025 16:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الألمانية برلين
تامر حسني
الألمانية
منذ فترة
القاهرة
ألمانيا
فيسبوك
الجراح
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعدما نُقِلَ إلى المستشفى بسبب وعكة صحيّة.. وفاة ممثل هنديّ شهير: كان شخصية سينمائية بارزة
Lebanon 24
بعدما نُقِلَ إلى المستشفى بسبب وعكة صحيّة.. وفاة ممثل هنديّ شهير: كان شخصية سينمائية بارزة
07:54 | 2025-11-24
24/11/2025 07:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السينما اللبنانية تحصد الجوائز وتعلن حضورها الدولي
Lebanon 24
السينما اللبنانية تحصد الجوائز وتعلن حضورها الدولي
07:17 | 2025-11-24
24/11/2025 07:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هكذا عايدت جيسيكا عازار إبنة زوجها محمد صوفان في عيد ميلادها
Lebanon 24
بالصورة... هكذا عايدت جيسيكا عازار إبنة زوجها محمد صوفان في عيد ميلادها
07:05 | 2025-11-24
24/11/2025 07:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عن 80 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً بارزاً (صورة)
Lebanon 24
عن 80 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً بارزاً (صورة)
05:15 | 2025-11-24
24/11/2025 05:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيونسيه وجي زي يشعلان أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس
Lebanon 24
بيونسيه وجي زي يشعلان أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس
23:00 | 2025-11-23
23/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
14:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "غارة حارة حريك"... ماذا تبلغت لجنة "الميكانيزم"؟
Lebanon 24
بعد "غارة حارة حريك"... ماذا تبلغت لجنة "الميكانيزم"؟
10:26 | 2025-11-23
23/11/2025 10:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:54 | 2025-11-24
بعدما نُقِلَ إلى المستشفى بسبب وعكة صحيّة.. وفاة ممثل هنديّ شهير: كان شخصية سينمائية بارزة
07:17 | 2025-11-24
السينما اللبنانية تحصد الجوائز وتعلن حضورها الدولي
07:05 | 2025-11-24
بالصورة... هكذا عايدت جيسيكا عازار إبنة زوجها محمد صوفان في عيد ميلادها
05:15 | 2025-11-24
عن 80 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً بارزاً (صورة)
23:00 | 2025-11-23
بيونسيه وجي زي يشعلان أجواء فورمولا 1 في لاس فيغاس
13:49 | 2025-11-23
بعد حادثة ملكة جمال الكون.. ملكة جمال جامايكا تدخل العناية المركزة
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
24/11/2025 16:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
24/11/2025 16:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
24/11/2025 16:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24