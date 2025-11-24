Advertisement

فنون ومشاهير

عن 80 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً بارزاً (صورة)

Lebanon 24
24-11-2025 | 05:15
تُوفِيَ الممثل الألماني الشهير أودو كير عن عمر ناهز 80 عاماً.
وعُرِفَ كير بمظهره اللافت وصوته المميّز، وقدرته على التنقل بين أفلام الفنّ السريّ وأعمال هوليوود الناجحة، ما جعله أحد أبرز وجوه السينما الحديثة. (ارم نيوز)
 
 
 
وفاة نجم أفلام الرعب وصوت <a class='entities-links' href='/entity/1128732843/call-of-duty/ar/1?utm_term=PublicFigures-call-of-duty&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-call-of-duty&id=22789&catid=0&pagetype=PublicFigures'>call of duty</a> أودو كير
