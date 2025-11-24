26
فنون ومشاهير
عن 80 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً بارزاً (صورة)
Lebanon 24
24-11-2025
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوفِيَ الممثل الألماني الشهير
أودو
كير عن عمر ناهز 80 عاماً.
وعُرِفَ كير بمظهره اللافت وصوته المميّز، وقدرته على التنقل بين أفلام الفنّ السريّ وأعمال
هوليوود
الناجحة، ما جعله أحد أبرز وجوه السينما الحديثة. (ارم نيوز)
