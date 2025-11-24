عن 80 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً هوليووديّاً بارزاً (صورة)

تُوفِيَ الممثل الألماني الشهير كير عن عمر ناهز 80 عاماً.

وعُرِفَ كير بمظهره اللافت وصوته المميّز، وقدرته على التنقل بين أفلام الفنّ السريّ وأعمال الناجحة، ما جعله أحد أبرز وجوه السينما الحديثة. (ارم نيوز)