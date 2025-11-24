Advertisement

فنون ومشاهير

بالصورة... هكذا عايدت جيسيكا عازار إبنة زوجها محمد صوفان في عيد ميلادها

Lebanon 24
24-11-2025 | 07:05
عايدت مُقدّمة البرامج جيسيكا عازار، تاليا إبنة زوجها محمد صوفان، بمناسبة عيد ميلادها.
ونشرت جيسيكا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، فيديو لتاليا برفقة شقيقها فهد.
 
 
وقالت عازار: "إنّه يوم تاتي، عيد ميلاد سعيد أيتها الجملية".
 
 
 
