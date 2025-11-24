23
فنون ومشاهير
بالصورة... هكذا عايدت جيسيكا عازار إبنة زوجها محمد صوفان في عيد ميلادها
Lebanon 24
24-11-2025
|
07:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
عايدت مُقدّمة البرامج
جيسيكا عازار
، تاليا إبنة زوجها
محمد صوفان
، بمناسبة عيد ميلادها.
ونشرت جيسيكا عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابها على "
انستغرام
"، فيديو لتاليا برفقة شقيقها فهد.
وقالت
عازار
: "إنّه يوم
تاتي
،
عيد ميلاد سعيد
أيتها الجملية".
تابع
