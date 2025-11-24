بعدما نُقِلَ إلى المستشفى بسبب وعكة صحيّة.. وفاة ممثل هنديّ شهير: كان شخصية سينمائية بارزة

بعدما عانى من وعكة صحيّة نُقِلَ على اثرها إلى مستشفى في مومباي، تُوفِيَ نجم الممثل الشهير دارمندرا، عن عمر ناهز 89 عاماً.

وقال رئيس الوزراء في بيان عبر منصات التواصل، إنّ "وفاة دارمندرا تُشكّل نهاية حقبة في السينما "، مضيفا "كان شخصية سينمائية بارزة، وممثلاً استثنائياً أضفى سحراً وعمقاً على كل دور أدّاه". (العربية)