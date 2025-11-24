Advertisement

فنون ومشاهير

بعدما نُقِلَ إلى المستشفى بسبب وعكة صحيّة.. وفاة ممثل هنديّ شهير: كان شخصية سينمائية بارزة

Lebanon 24
24-11-2025 | 07:54
A-
A+
Doc-P-1446193-638995931841045778.jpg
Doc-P-1446193-638995931841045778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما عانى من وعكة صحيّة نُقِلَ على اثرها إلى مستشفى في مومباي، تُوفِيَ نجم بوليوود الممثل الهندي الشهير دارمندرا، عن عمر ناهز 89 عاماً.
Advertisement

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في بيان عبر منصات التواصل، إنّ "وفاة دارمندرا تُشكّل نهاية حقبة في السينما الهندية"، مضيفا "كان شخصية سينمائية بارزة، وممثلاً استثنائياً أضفى سحراً وعمقاً على كل دور أدّاه". (العربية)
 
 
مواضيع ذات صلة
نُقلتا إلى المستشفى على عجل.. شقيقتا فنانة شهيرة تتعرّضان لوعكة صحية (صورة)
lebanon 24
25/11/2025 03:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد وعكة صحية مفاجئة.. فنانة تُنقل إلى المستشفى (صورة)
lebanon 24
25/11/2025 03:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مُراسلة "الجديد" جاسينت عنتر تتعرّض لوعكة صحية أدخلتها المستشفى.. وهذا وضعها (صور)
lebanon 24
25/11/2025 03:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء عن تعرّض فضل شاكر لوعكة صحية حادة ودخوله المستشفى.. هذه حقيقتها
lebanon 24
25/11/2025 03:08:46 Lebanon 24 Lebanon 24

ناريندرا مودي

الهندية

بوليوود

الهندي

الهند

بولي

ارزة

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:07 | 2025-11-24
11:46 | 2025-11-24
09:55 | 2025-11-24
07:17 | 2025-11-24
07:05 | 2025-11-24
05:15 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24